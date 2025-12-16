El Ceuta FC ha anunciado la disponibilidad de 115 entradas para sus aficionados de cara al partido que disputarán este domingo, 21 de diciembre, a las 16:15 horas contra la Real Sociedad B en el Estadio de Anoeta. Las entradas, facilitadas por el club donostiarra, tienen un precio de 20 euros y se gestionarán exclusivamente mediante solicitud online. Este desplazamiento se antoja fundamental y logísticamente muy complicado para el equipo caballa, que busca el apoyo de su afición en este último encuentro de 2025.

El club ha habilitado la solicitud de las 115 entradas en el apartado EXPERIENCIAS de su web oficial. El plazo para solicitarlas comenzó el lunes 15 de diciembre a las 19:00 horas y cerrará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 del mediodía.

Una vez confirmada la obtención de la localidad, el club enviará un correo electrónico con las instrucciones detalladas a seguir. Para completar la solicitud, los aficionados deberán proporcionar nombre completo, DNI, correo electrónico y número de teléfono de cada persona.

El precio de cada entrada para la zona visitante es de 20 euros. El Ceuta FC ha insistido en que no se atenderán solicitudes que se realicen fuera del plazo estipulado.

El enorme desafío: Logística y rival de alto nivel

Este desplazamiento a San Sebastián es catalogado como especialmente complejo. Como recordó el técnico José Juan Romero, el equipo tendrá que combinar ferry, tren y avión, un viaje que en ocasiones se extiende hasta «14 o 15 horas». La exigencia física se suma a la controversia reciente tras el partido contra Las Palmas y el debate sobre el no aplazamiento del encuentro.

En el aspecto deportivo, el Ceuta (segundo con 19 puntos) se mide a un rival extremadamente potente en casa: la Real Sociedad B es el tercer mejor local de la categoría con 18 puntos. Los donostiarras llegan con un impulso moral, tras haber logrado una victoria contundente por 0-3 ante el Deportivo de La Coruña en Riazor.

A pesar de las dificultades logísticas y la dificultad del encuentro, el club anima a los seguidores caballas a sumarse a este último desplazamiento de 2025 para «respaldar al equipo en un encuentro exigente y decisivo de cara a la recta final de la primera vuelta».