El Partido Socialista ha recibido una denuncia por un presunto “doble acoso” que afecta al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, y a un exconcejal del municipio. La denunciante, una militante socialista, sostiene que ha sufrido acoso laboral por parte del regidor como represalia por haber denunciado previamente un caso de acoso sexual protagonizado, según su relato, por un exedil del ayuntamiento.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, explicó que la militante cuenta con el respaldo de varios testigos que avalan su versión de los hechos. Según indicó, la situación denunciada se habría prolongado tras la primera denuncia y tendría como objetivo castigarla dentro del ámbito laboral.

Ante la gravedad de las acusaciones, Besteiro ha reclamado públicamente a Valcárcel que abandone todos los cargos que ostenta, tanto a nivel institucional como orgánico dentro del partido. “Vamos a presionar con esta cuestión”, afirmó el dirigente socialista.

La denuncia fue presentada en la tarde del lunes y ya ha sido trasladada a los órganos internos del partido. La dirección provincial del PSOE en Ourense tiene prevista una reunión este mismo día para analizar el caso y, en palabras de Besteiro, “depurar responsabilidades” en función de la evolución de la investigación interna.