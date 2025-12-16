La naviera Balearia se ha visto obligada a gestionar la indemnización y reparación de numerosos vehículos que sufrieron graves daños en la bodega del ferry ‘Ciudad de Mahón’. El buque, que cubría el trayecto Algeciras-Ceuta el pasado sábado, fue duramente golpeado por la borrasca ‘Emilia’, con vientos de fuerza siete y olas de hasta cuatro metros. La compañía asumió que los coches se golpearon entre sí durante las cinco horas que duró la «tortura» marítima, que obligó al barco a volver a puerto. Balearia ya ha iniciado el contacto con los pasajeros afectados para pedir disculpas y tramitar las compensaciones.

La travesía programada para la noche del sábado se extendió de una hora habitual a cinco horas de tensión e incomodidad extrema, desde las 22:00 horas hasta las 03:00 del domingo. La borrasca ‘Emilia’ provocó que las condiciones meteorológicas empeoraran drásticamente, con vientos de levante de fuerza siete y olas que alcanzaban los tres y cuatro metros. De hecho, el buque dejó imágenes de gran impacto durante la travesía, marcada por un fuerte oleaje que impidió completar el trayecto.

Ante la bravura del temporal, el buque ‘Ciudad de Mahón’ tuvo que cambiar de rumbo y regresar a Algeciras por motivos de seguridad, manteniendo a sus 700 pasajeros a bordo en una situación «tensa y desagradable». Balearia ha explicado que la decisión de regresar a Algeciras respondió exclusivamente a criterios de seguridad, ante unas condiciones meteorológicas más adversas de lo previsto inicialmente. Los testimonios recogidos indican que los viajeros «apenas se podían mantener en sus asientos» debido a los fuertes bandazos.

Coches destrozados y la respuesta rápida de Balearia

La peor parte, en términos materiales, se la llevó el garaje del ferry. A causa del violento oleaje, los vehículos aparcados en las bodegas se «golpearon unos contra otros», resultando en daños apreciables. La situación generó un profundo malestar y un aluvión de reclamaciones por parte de los afectados. La compañía ha confirmado que, afortunadamente, no se produjeron daños personales.

Según ha informado el diario 8Directo, Balearia ha asumido la responsabilidad y ya ha iniciado el contacto con los pasajeros afectados para pedir disculpas y comenzar a gestionar las compensaciones correspondientes. La naviera, además de disculparse públicamente, está trabajando con su aseguradora en el peritaje de los vehículos para valorar los desperfectos y gestionar las reparaciones. Asimismo, la empresa ya ha reintegrado el importe completo del billete a todo el pasaje.

Una vez el temporal cedió, el buque pudo reanudar su ruta y el pasaje afectado llegó finalmente a Ceuta.