A pesar de la reciente victoria ante el Alavés, la continuidad del técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, sigue en entredicho debido a la pobre imagen del equipo. Según reveló Josep Pedrerol en El Chiringuito, en el club existe una gran «preocupación» por el trabajo de Alonso y la dirección ya habría identificado al reemplazo, un técnico que «está en la casa». Esta referencia apunta directamente a nombres como Álvaro Arbeloa o Santiago Solari.

Según el análisis de Pedrerol, Xabi Alonso «no tiene crédito para nadie» dentro del club. La preocupación es alta debido a que el equipo «se gana malamente y se pierde con los grandes». El presentador de El Chiringuito criticó que, si todos los jugadores parecen peores, «la culpa es del entrenador siempre».

Pedrerol sugirió que, de haber perdido o «hecho el ridículo» ante el Alavés, el Real Madrid habría ejecutado un «cambio de entrenador» esa misma noche de domingo. El periodista puso en duda que la situación vaya a mejorar bajo la dirección de Xabi Alonso:

«No veo que con Xabi vaya a mejorar, es mi punto de vista y creo que en el club opinan algo parecido, pero no lo puedo afirmar».

La opinión en el seno del club sería que no hay nada que invite a tener paciencia ni que muestre una tendencia favorable en el rendimiento del equipo.

😳 "Tiene que haber UN CAMBIO BRUTAL para que XABI SIGA".



🚨 "El REAL MADRID tiene CLARO el SUSTITUTO… y ESTÁ EN LA CASA".



ℹ️ INFORMACIÓN de @jpedrerol sobre el futuro del técnico donostiarra. pic.twitter.com/lWzySpkHcC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2025

El sustituto, un hombre de la casa

La gran revelación es que, ante un posible cese, el Real Madrid «tiene claro el sustituto y está en la casa». Este perfil apunta con fuerza a Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Castilla y quien, además, contaría con el beneplácito del presidente Florentino Pérez.

Aunque la descripción de ser «un hombre de la casa» también encajaría con Santiago Solari, todo indica que el exlateral asumiría el cargo en caso de destitución del actual técnico en un futuro cercano.

El mensaje es claro: el Real Madrid no puede permitirse perder la Champions y la Liga y necesita «salvar los muebles ahora», haciendo un paralelismo con el precedente de la destitución de Rafa Benítez y la llegada de Zinedine Zidane, que resultó en una Champions League.