Lydia Lozano protagonizó este jueves un momento inesperado al entrar en directo en Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3, pese a ser actualmente colaboradora habitual de De Viernes en Telecinco.

La periodista participó en Mask Singer bajo el disfraz de Pizza, una aparición que fue grabada cuando todavía no formaba parte del equipo de Telecinco y trabajaba en proyectos de TVE como Mañaneros y La familia de la tele.

Su intervención en Antena 3 llegó a través de una llamada de Gema López, antigua compañera de Sálvame y actual copresentadora de la sección de corazón de Espejo Público. Entre bromas, Gema avisó a Lydia de que estaba en directo y destacó que era “inconfundible” incluso bajo el disfraz.

Durante la conversación, Lozano habló de la estricta confidencialidad del formato y sorprendió al plató al mencionar que el contrato podía incluir una multa de 100.000 euros por revelar su identidad antes de tiempo.

La colaboradora también elogió el programa presentado por Arturo Valls y aseguró que desconocía quiénes eran otros famosos participantes, como Elle Macpherson o Rappel. Además, confesó que tuvo que engañar incluso a su marido, Charly, diciéndole que iba a grabar una docuserie sobre Lola Flores para una plataforma.

Su aparición dejó una escena divertida en el magacín de Antena 3 y volvió a demostrar el particular estilo televisivo de Lydia Lozano, capaz de generar titulares incluso con una simple llamada.