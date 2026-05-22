Compruebe los números premiados y las combinaciones ganadoras de los diferentes juegos de azar celebrados en España

Los diferentes sorteos de los juegos de azar celebrados en España este jueves, 21 de mayo de 2026, han dejado una nueva lista de combinaciones ganadoras y números premiados. Los participantes en el Cupón Diario de la ONCE, La Primitiva, la Lotería Nacional, la Bonoloto y EuroDreams ya pueden comprobar los resultados de las extracciones correspondientes a esta jornada.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado este jueves, 21 de mayo, ha deparado como número premiado al 71198. Este número otorga un premio de 35.000 euros por billete a los acertantes. Asimismo, la fortuna se ha extendido de manera especial a la serie 022 del mismo número, la cual ha sido agraciada con la Paga, una cuantía que asciende a 36.000 euros al año durante un periodo consecutivo de 25 años.

Combinación ganadora de La Primitiva

En lo que respecta al sorteo de La Primitiva de ayer jueves, 21 de mayo de 2026, la combinación de números que ha resultado premiada está integrada por las siguientes cifras: 09, 12, 28, 33, 37 y 49. Junto a la combinación principal, los bombos han dictaminado que el número complementario de la jornada corresponda al 31, mientras que el reintegro de este sorteo ha recaído en el número 3.

Sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional también ha cumplido con su cita habitual de los jueves en esta jornada del 21 de mayo. El resultado del sorteo ha deparado que el número principal premiado sea el 45780. Por su parte, los reintegros asociados a este juego de azar de la Lotería Nacional corresponden a las cifras 0, 3 y 8.

Números premiados en la Bonoloto

El juego de la Bonoloto ha arrojado sus correspondientes resultados en la extracción de este jueves, 21 de mayo de 2026. La combinación ganadora ha quedado conformada por los números 03, 14, 24, 28, 37 y 46. A esta serie de cifras se añade el número 16 en calidad de complementario, mientras que el reintegro de la jornada ha sido para el número 9.

Combinación de EuroDreams y el número sueño

Por último, el sorteo europeo de EuroDreams, celebrado este 21 de mayo de 2026, ha completado los resultados de los juegos de azar del jueves. El número premiado en esta ocasión ha sido el compuesto por las cifras 10, 16, 25, 27, 29 y 27. Además, la extracción ha determinado que el número sueño ganador de la jornada sea el 5.

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Es necesario recordar que la única lista oficial que posee plena validez legal para la verificación de los premios es la que proporciona la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado, declinándose cualquier responsabilidad por posibles errores u omisiones en las transcripciones informativas.