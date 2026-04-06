La Audiencia Provincial retoma este martes uno de los casos más mediáticos de la ciudad: el asesinato de Mª Ángeles Lozano, funcionaria judicial, presuntamente a manos de su marido. Según recoge El Faro de Ceuta, la vista se repite después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la condena previa de 35 años y medio de cárcel, ordenando que el proceso comience desde cero con un jurado popular distinto.

Un nuevo proceso tras la anulación de la condena

El acusado, el agente de la Policía Local Alonso G.D., ya había sido considerado culpable en un juicio anterior. Sin embargo, el borrón y cuenta nueva dictado por el TSJA obliga a fundamentar de nuevo los hechos. El calendario judicial se estrena este 7 de abril con la elección de los ciudadanos que integrarán el jurado, proceso que dará paso a una intensa semana de declaraciones prevista hasta el 15 de abril.

A diferencia del primer juicio, el acusado no llegará al banquillo bajo custodia policial, ya que fue puesto en libertad el pasado mes de marzo con la medida cautelar de residir fuera de Ceuta hasta la celebración de esta nueva vista.

Las claves del caso: peritajes y responsabilidad civil

El tribunal deberá analizar nuevamente las pruebas de un suceso que se remonta a marzo de 2022. Los puntos críticos de las sesiones incluirán:

Pruebas periciales: Se examinará la trayectoria de los disparos y los informes psiquiátricos y psicológicos del agente para determinar si existía alguna afección mental que influyera en su conducta.

Se examinará la trayectoria de los disparos y los informes psiquiátricos y psicológicos del agente para determinar si existía alguna afección mental que influyera en su conducta. Agravantes y atenuantes: En la sentencia anulada se contemplaron agravantes de género y parentesco, pero también una atenuante por enfermedad mental.

En la sentencia anulada se contemplaron agravantes de género y parentesco, pero también una atenuante por enfermedad mental. Responsabilidad de la Ciudad: El caso mantiene el foco sobre la Ciudad Autónoma, señalada anteriormente como responsable civil subsidiaria al ser el acusado un agente en servicio en el momento de los hechos.

Relato de los hechos

El crimen ocurrió en la vivienda que el matrimonio compartía en Parques de Ceuta, donde también se encontraba la hija mayor de la pareja. El acusado habría abandonado su puesto de trabajo en el mercado de San José para dirigirse al domicilio, de donde salió detenido y vestido con su uniforme reglamentario tras el trágico desenlace. Con este nuevo juicio, la justicia busca una resolución definitiva y jurídicamente blindada para un caso que conmocionó a la sociedad ceutí.