A pesar de la incertidumbre internacional por la guerra en Irán, la Seguridad Social sumó 211.510 afiliados el mes pasado. El impulso de la Semana Santa y la resistencia de la economía española llevan el empleo a cotas nunca vistas.

Ni la escalada de tensión en Oriente Próximo ni la crisis energética derivada del conflicto han logrado frenar, de momento, el dinamismo del mercado laboral español. Marzo de 2026 ha cerrado como un mes histórico, registrando el mayor incremento de ocupación para este periodo en toda la serie estadística y logrando un hito simbólico y real: superar la barrera de los 22 millones de trabajadores.

Los hitos del mes

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha publicado este lunes unas cifras que superan todas las previsiones:

Afiliación récord: La Seguridad Social ganó una media de 211.510 cotizantes , elevando el total a 21.882.147.

La Seguridad Social ganó una media de , elevando el total a 21.882.147. La barrera de los 22 millones: En términos desestacionalizados (corregidos los efectos del calendario), España alcanzó los 22.010.532 afiliados , una cifra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en sus redes sociales calificándola de «hito histórico».

En términos desestacionalizados (corregidos los efectos del calendario), España alcanzó los , una cifra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en sus redes sociales calificándola de «hito histórico». Descenso del paro: El desempleo bajó en 22.934 personas, situando el total de parados en 2,41 millones, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008.

La hostelería y la Semana Santa como motores

El calendario ha jugado a favor este año. La celebración de la Semana Santa a caballo entre marzo y abril disparó las contrataciones en el sector servicios:

Hostelería: Fue el gran motor del mes, sumando casi 80.000 nuevos empleos. Construcción y Educación: También aportaron saldos positivos robustos, con más de 17.000 y 15.000 nuevos afiliados respectivamente. Calidad del empleo: Los contratos indefinidos siguen ganando terreno, con un repunte interanual del 13,3%, lo que indica que la creación de empleo no es solo estacional, sino que mantiene una base estructural sólida.

Un oasis frente a la guerra de Irán

Lo más sorprendente para los analistas es que este crecimiento se produce en un contexto geopolítico crítico. La guerra en Irán y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz han encarecido los carburantes y generado dudas sobre el crecimiento global. Sin embargo, la economía española parece estar operando con un «efecto retardo» o mostrando una resiliencia mayor a la de sus socios europeos.

«Somos el equipo que está haciendo historia», afirmó el presidente Sánchez, destacando que se han sumado 3,3 millones de empleos desde 2018.

A pesar del optimismo gubernamental, la patronal advierte de que el último día de marzo registró una caída técnica de afiliados y que los costes energéticos podrían empezar a enfriar las contrataciones en el segundo trimestre si el conflicto bélico se prolonga. Por ahora, los datos dicen lo contrario: España trabaja más que nunca.