La prevalencia media subió a 55,1 procesos por cada 1.000 trabajadores el año pasado, superando el récord anterior de 2024. El Gobierno y los agentes sociales se encuentran en un punto muerto mientras el coste para la Seguridad Social sigue escalando.

España no logra frenar la sangría de la incapacidad temporal. Según los últimos datos consolidados de 2025, las bajas laborales en el país han vuelto a marcar un récord histórico, consolidando una tendencia alcista que preocupa tanto a la Administración como a la patronal y los sindicatos.

Un incremento sin freno

La cifra clave que define este escenario es la prevalencia: en 2025 se registraron 55,1 procesos de baja por cada 1.000 ocupados (incluyendo asalariados y autónomos, por contingencias comunes y profesionales). Este dato supera los 53,2 procesos registrados en 2024, que ya habían supuesto un techo histórico para el mercado laboral español.

Este repunte se traduce en que, de media, 1,59 millones de personas faltaron a diario a su puesto de trabajo durante el pasado ejercicio, de los cuales más de 1,2 millones lo hicieron con una baja médica justificada.

Factores del aumento: Envejecimiento y gestión

Expertos y sindicatos coinciden en que no existe una única causa, sino un conjunto de factores estructurales:

Envejecimiento de la población: Una fuerza laboral de mayor edad conlleva, inevitablemente, procesos de enfermedad más frecuentes y de mayor duración.

Una fuerza laboral de mayor edad conlleva, inevitablemente, procesos de enfermedad más frecuentes y de mayor duración. Colapso sanitario: El retraso en las pruebas diagnósticas y en las intervenciones quirúrgicas en el sistema público de salud alarga innecesariamente la duración de las bajas.

El retraso en las pruebas diagnósticas y en las intervenciones quirúrgicas en el sistema público de salud alarga innecesariamente la duración de las bajas. Salud mental: Se confirma el incremento de bajas relacionadas con el estrés y la ansiedad, un factor que ha ganado peso desde la pandemia.

Desequilibrio territorial

El informe revela una España de dos velocidades en cuanto a salud laboral. Mientras que algunas regiones presentan cifras contenidas, otras muestran niveles alarmantes:

Las tasas más altas: Galicia (74,7 procesos), Canarias (73,7) y Cantabria (67,5) encabezan la lista de mayor incidencia.

Galicia (74,7 procesos), Canarias (73,7) y Cantabria (67,5) encabezan la lista de mayor incidencia. Las tasas más bajas: En el extremo opuesto se encuentran la Comunidad de Madrid (44,7), La Rioja (46,9) e Islas Baleares (47,3).

Un coste récord sin solución a la vista

El impacto económico es masivo. El gasto total de la Seguridad Social para cubrir estas prestaciones rozó los 17.000 millones de euros en 2025. A pesar de que el Ministerio de Seguridad Social busca un acuerdo con patronales y sindicatos para atajar el problema, las posturas siguen alejadas.

Mientras las empresas reclaman un mayor control y la posibilidad de que las mutuas tengan más peso en las altas médicas, los sindicatos insisten en que el foco debe ponerse en la mejora de la salud preventiva y en el refuerzo de la atención primaria para reducir los tiempos de espera.