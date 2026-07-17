El incendio forestal declarado en Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), continúa fuera de control y avanza de forma devastadora. El balance provisional es desolador: las estimaciones de este viernes elevan la superficie afectada a 12.000 hectáreas, un salto trágico frente a las 7.600 hectáreas registradas la noche anterior.

Este gran incendio se sitúa ya como uno de los peores desastres forestales de los últimos años en Aragón, amenazando con superar los registros de incendios históricos recientes.

Noche de infarto para contener las llamas en los cascos urbanos

La pasada madrugada ha sido especialmente crítica para los equipos de extinción terrestres. El avance del fuego obligó a desplegar maniobras de protección extrema sobre los cascos urbanos de Malpica de Arba y Uncastillo, donde las llamas llegaron a alcanzar las inmediaciones de ambos pueblos.

Población evacuada: Ya son más de 1.100 personas las que han tenido que ser desalojadas de forma preventiva de sus hogares. Los vecinos evacuados pertenecen a las localidades zaragozanas de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo , a los que se suma el desalojo preventivo del municipio navarro de Petilla de Aragón .

Ya son más de de forma preventiva de sus hogares. Los vecinos evacuados pertenecen a las localidades zaragozanas de , a los que se suma el desalojo preventivo del municipio navarro de . Cortes de carreteras: La afección a las vías de comunicación de la comarca es notable. Permanecen cortadas al tráfico la A-1204, la CV-813, la A-1202, la CV-841 y la CV-628.

Durante las primeras horas de la mañana se ha procedido al relevo de las brigadas de tierra y se ha reactivado toda la artillería de medios aéreos para combatir los focos más activos e inaccesibles.

Visita institucional y máxima alerta

Ante la gravedad de la situación, el puesto de mando avanzado ubicado en Farasdués recibirá este viernes la visita de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, acompañada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para evaluar de primera mano las labores del dispositivo contra incendios (Infoar).

Evolución favorable en los incendios de Huesca

Como contrapartida a la difícil situación de Zaragoza, la provincia de Huesca ofrece un panorama algo más esperanzador. Los incendios forestales declarados durante la jornada de ayer en la zona norte de la comunidad autónoma evolucionan favorablemente: