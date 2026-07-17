La Sierra Norte de Madrid vive horas de máxima preocupación. El incendio forestal declarado la tarde del jueves en el término municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias continúa activo, sin controlar y aún sin perimetrar. Las primeras estimaciones oficiales de la Comunidad de Madrid cifran en al menos 700 hectáreas la superficie calcinada hasta la noche de ayer, un balance que ha seguido creciendo durante la madrugada debido al avance de las llamas.

Las autoridades ya investigan las causas del desastre: un hombre fue detenido este jueves como presunto sospechoso de haber provocado de forma intencionada el origen del fuego.

Confinamientos en Puentes Viejas y horas «clave» ante el viento

El incendio se originó en el entorno del cerro de Cinco Villas y se propagó con rapidez hacia los municipios vecinos de Buitrago del Lozoya y Puentes Viejas.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que los servicios de extinción han trabajado sin descanso durante toda la noche, pero advierte de que la situación sigue siendo muy delicada, especialmente en el flanco sur. El objetivo prioritario a primera hora de este viernes es perimetrar el fuego antes de que se intensifiquen las rachas de viento previstas para la tarde.

Confinamientos activos: Las pedanías de Cinco Villas (131 habitantes) y Manjirón (458 vecinos), ambas pertenecientes al municipio de Puentes Viejas, se mantienen todavía bajo la orden de confinamiento preventivo en sus hogares debido a la presencia de humo.

Las pedanías de (131 habitantes) y (458 vecinos), ambas pertenecientes al municipio de Puentes Viejas, se mantienen todavía bajo la orden de confinamiento preventivo en sus hogares debido a la presencia de humo. Fin de la alerta en Buitrago: La buena noticia es que se ha levantado el confinamiento para los más de 2.000 vecinos de Buitrago del Lozoya. Asimismo, las personas que fueron evacuadas el jueves en Cinco Villas y en la urbanización de San Lázaro ya han podido regresar de forma segura a sus casas.

La buena noticia es que se ha levantado el confinamiento para los más de 2.000 vecinos de Buitrago del Lozoya. Asimismo, las personas que fueron evacuadas el jueves en Cinco Villas y en la urbanización de San Lázaro ya han podido regresar de forma segura a sus casas. Carreteras cortadas: Por motivos de seguridad y para facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia, permanecen cerradas al tráfico las carreteras secundarias M-126 y M-135.

Despliegue masivo por tierra y aire, con el apoyo de la UME

El operativo de extinción de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid trabaja a contrarreloj en la zona con un amplio despliegue de recursos: