La Agencia Estatal de Meteorología advierte de un ascenso progresivo de las temperaturas a partir del sábado por la entrada de aire cálido y polvo en suspensión, con registros que podrían alcanzar los 44 grados durante la próxima semana.

Las condiciones meteorológicas en España registrarán un cambio significativo durante las próximas jornadas. Gran parte del territorio nacional continúa bajo los efectos de las altas temperaturas este viernes, una situación que se intensificará a partir de este sábado. La llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, combinada con la influencia de las altas presiones, propiciará un ascenso térmico progresivo. Esta evolución de la atmósfera podría derivar en la declaración oficial de la tercera ola de calor del periodo estival, siempre que se cumplan de forma estricta los criterios técnicos de extensión geográfica, duración e intensidad establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, ha confirmado que no se puede descartar la superación de dichos umbrales en los próximos días.

Entrada de polvo sahariano y calima este fin de semana

De acuerdo con el análisis de la agencia pública, la configuración atmosférica que favorece este episodio térmico responde a la formación de una depresión aislada en niveles altos (DANA) al oeste de la Península Ibérica, unida a la presencia de un anticiclón posicionado sobre el norte de África. Esta conjunción de factores meteorológicos canalizará la entrada de una masa de aire seca, cálida y acompañada de polvo en suspensión sobre amplias zonas de la Península y el archipiélago balear. Como consecuencia directa de este flujo, los termómetros iniciarán este sábado una marcada tendencia al alza que se consolidará durante la primera mitad de la próxima semana, con especial repercusión en la zona centro y en la mitad sur de la geografía española.

De forma previa a este incremento generalizado, la jornada de este viernes se caracteriza por la estabilidad atmosférica en la mayor parte del país, con predominio de cielos despejados. No obstante, en Galicia y el área cantábrica se contempla la posibilidad de registrar precipitaciones de carácter débil y aislado, al tiempo que se prevé la incursión de nubosidad por el sureste peninsular y Baleares que podría desencadenar alguna tormenta puntual.

En lo que respecta a las temperaturas máximas de este viernes, se espera un descenso en ambos archipiélagos y en el tercio norte de la Península, exceptuando la zona oeste de Galicia, donde tenderán a subir, al igual que en la cuenca del Guadalquivir y en puntos localizados de la Región de Murcia y Alicante. En el resto del país, los registros no experimentarán variaciones significativas, manteniéndose marcas que alcanzarán los 35 grados en amplios sectores de la Península y Baleares, e incluso superando los 40 grados en áreas interiores del sureste peninsular, el Guadalquivir y puntos de Alborán. Esta situación ha obligado a activar avisos de nivel amarillo por calor en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña, mientras que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran bajo aviso de nivel naranja debido al peligro importante que representan estas temperaturas.

Previsión térmica para el sábado y riesgo de tormentas

La Aemet ha señalado que el pronóstico de cara al sábado presenta un nivel de incertidumbre elevado en lo relativo a la intensidad y la duración de la posible tercera ola de calor. Esto se debe a la compleja interacción de variables meteorológicas como la evolución exacta de la DANA, la extensión real de la masa de aire africano y la potencial entrada de flujos de aire más frío procedentes del norte.

A pesar de estas incertidumbres, la agencia confirma que este sábado las temperaturas diurnas alcanzarán valores muy elevados en el interior de Andalucía, especialmente en los valles y depresiones fluviales, donde se prevén registros de hasta 41 grados en Granada, 40 grados en Córdoba y 39 grados en Jaén. Por su parte, las temperaturas mínimas no experimentarán grandes variaciones, si bien registrarán un aumento en Andalucía y otros puntos de la geografía nacional, lo que mantendrá las noches tropicales en gran parte de la mitad sureste y Baleares. En zonas costeras del Mediterráneo y en el valle del Guadalquivir se podrían llegar a registrar noches tórridas, con temperaturas nocturnas que no descenderán de los 25 grados.

Durante la tarde del sábado, se prevé un incremento de la nubosidad en el interior del cuadrante noroeste y del tercio oriental peninsular, donde se podrán desencadenar chubascos y tormentas. Estas precipitaciones tormentosas serán especialmente intensas en zonas interiores del sureste, afectando a la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha, donde los fenómenos podrían ir acompañados de granizo. Asimismo, se espera la presencia de calima en la mitad sureste y en Baleares, junto con la formación de bancos de niebla matinales en Galicia y la cornisa cantábrica.

Temperaturas extremas de cara a la próxima semana

El domingo, el foco de las temperaturas máximas se trasladará hacia la mitad oriental de la Península sin que se aprecien cambios notables en el resto de las regiones. Los termómetros podrán alcanzar la barrera de los 40 grados en el este de Castilla-La Mancha y en diversos puntos del sureste peninsular, existiendo una probabilidad menor de que este registro se alcance también en el interior de la isla de Mallorca.

La tendencia ascendente de las temperaturas se mantendrá a partir del lunes de la próxima semana. Según las estimaciones de la Aemet, este incremento de los valores térmicos podría ser especialmente acusado entre el martes y el miércoles, jornadas en las que se prevé superar de forma generalizada la barrera de los 40 grados en el interior de la mitad sur peninsular, así como en el valle del Ebro y sus zonas bajas colindantes. El episodio de calor extremo podría llegar a dejar registros de entre 42 y 44 grados en los valles y depresiones de Andalucía, así como en diversos puntos de La Mancha.