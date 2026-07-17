La operadora española se convierte en la única en el país en expandir la medida a prácticamente toda su red comercial y de servicio público coincidiendo con el Día Mundial del Perro.

Madrid — Los amantes de las mascotas de gran tamaño están de enhorabuena. A partir del próximo martes 21 de julio, Renfe ampliará de forma definitiva la posibilidad de viajar con perros de hasta 40 kilos a la totalidad de sus servicios, incluyendo tanto las líneas comerciales como las de servicio público en España.

Hasta la fecha, este servicio de viaje «pet friendly» sin transportín estaba limitado únicamente a trayectos específicos y corredores de alta velocidad seleccionados (iniciado en 2022 en los corredores Madrid-Zaragoza-Barcelona y posteriormente extendido de forma paulatina a Málaga, Valencia, Alicante y Granada). Con esta decisión, Renfe da un salto cualitativo al universalizar la medida a nivel nacional, abarcando no solo trenes de larga distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), sino también los servicios públicos de Avant y Media Distancia.

Cómo funciona el coche ‘pet friendly’ y la compra de billetes

Para garantizar la fluidez del servicio y la comodidad del resto de pasajeros, Renfe ha definido un protocolo detallado:

Asignación automática: El animal viajará junto a su dueño en el coche designado como ‘pet friendly’, concretamente en la plaza interior situada junto a la ventanilla. El sistema de venta asignará de forma automática dos asientos contiguos al adquirir el billete junto con el complemento para mascotas.

El animal viajará junto a su dueño en el coche designado como ‘pet friendly’, concretamente en la plaza interior situada junto a la ventanilla. El sistema de venta asignará de forma automática dos asientos contiguos al adquirir el billete junto con el complemento para mascotas. Capacidad y paradas intermedias: En cada tren se permitirá un máximo de dos perros de hasta 40 kilos de forma simultánea. Como novedad para facilitar la flexibilidad, se podrá acceder al tren desde cualquier parada intermedia del recorrido y no exclusivamente desde la estación de origen.

En cada tren se permitirá un máximo de dos perros de hasta 40 kilos de forma simultánea. Como novedad para facilitar la flexibilidad, se podrá acceder al tren desde cualquier parada intermedia del recorrido y no exclusivamente desde la estación de origen. Canales de venta: Los billetes se podrán comprar a través de la web oficial de Renfe, de la aplicación móvil y en agencias presenciales o virtuales. Una huella identificará visualmente los trenes que admiten esta modalidad.

Tarifas aplicadas

En los servicios comerciales (AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo) , se aplicará un suplemento fijo de 40 euros por mascota.

, se aplicará un suplemento fijo de por mascota. En los servicios públicos (Avant y Media Distancia), se establecerá la tarifa general correspondiente al trayecto.

Normas obligatorias para el viaje

El dueño o acompañante asume la responsabilidad total del animal y deberá cumplir estrictamente las siguientes medidas de seguridad e higiene:

Documentación en regla: Cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía. Kit de limpieza obligatorio: El viajero debe llevar un empapador, toallitas húmedas, bolsas para deposiciones y un spray desinfectante y antiolor. Sujeción y bozal: Los perros deberán ir sujetos en todo momento mediante una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros de longitud y llevar el bozal reglamentario debidamente colocado tanto en las estaciones como en el momento del embarque, viaje y desembarque. Kit de viaje Renfe: Al pasar el control de acceso en servicios comerciales y Avant, se entregará una funda protectora de asiento y una alfombrilla para el perro que el dueño deberá colocar y retirar al finalizar el trayecto.

¿Quiénes quedan excluidos del servicio?

Para garantizar la seguridad de los pasajeros y el bienestar de los animales, quedan excluidos de esta medida:

Los perros menores de un año.

Los ejemplares pertenecientes a razas catalogadas como potencialmente peligrosas.

Las hembras en periodo de celo.

Tampoco se permitirá viajar con estas mascotas en trayectos combinados con enlace, trenes con planes alternativos de transporte programados o en plazas sinergiadas (plazas de trenes comerciales habilitadas temporalmente a precios de servicio público).

Con el fin de asegurar una óptima experiencia de viaje, Renfe remitirá un correo recordatorio 24 horas antes de la salida con todas las condiciones y recomendaciones de viaje para el can y su acompañante. Con este paso, el operador español se posiciona a la vanguardia de la accesibilidad y el transporte de animales en Europa.