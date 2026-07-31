Danny Danon arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, difunde una falsa declaración de emergencia y cuestiona la soberanía de Ceuta y Melilla en el contexto de la tensión bilateral por Gaza.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha provocado un nuevo choque diplomático al criticar duramente la política migratoria de España tras los acontecimientos registrados en la frontera con Marruecos. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el diplomático israelí ha elevado el tono contra el Ejecutivo español instando a Madrid a explicar «por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África», refiriéndose directamente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En sus afirmaciones, Danon ha afeado al Gobierno central que «nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel» y ha aseverado falsamente que España habría decretado el estado de emergencia en Ceuta por la presión migratoria. No obstante, desde la Moncloa y el Ministerio del Interior se ha aclarado que no existe tal declaración de emergencia nacional, dado que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios como un supuesto regulado en el Sistema Nacional de Protección Civil. Pese a la desmentida oficial, el representante israelí ha continuado con sus reproches hacia la política exterior de España.

El calificar a Ceuta y Melilla como colonias choca con el estatus jurídico e histórico de ambas poblaciones, integradas plenamente en el Estado español como ciudades autónomas con estatutos de autonomía y representación en las Cortes Generales. Su vinculación histórica se remonta al siglo XV —Melilla en 1497 y Ceuta bajo soberanía española desde 1668—, siglos antes de la configuración de Marruecos como Estado. Esta controversia se enmarca en la escalada de tensión bilateral entre Madrid y Tel Aviv, acentuada por la posición crítica del Gobierno español ante el conflicto en Gaza.