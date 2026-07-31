El histórico capitán ‘rossonero’ y campeón del mundo fallece tras una larga enfermedad, dejando un legado imborrable en el fútbol mundial.

El fútbol internacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Franco Baresi a los 66 años de edad tras una larga enfermedad. La entidad lombarda del AC Milan confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, expresando su profundo dolor por la pérdida del que fuera su emblemático capitán y un referente histórico cuyos valores y dorsal número 6 —retirado por el club en su honor— forman parte del ADN de la institución ‘rossonera’.

Considerado uno de los mejores defensas de la historia, Baresi desarrolló la totalidad de su carrera profesional en el AC Milan, desde su debut en la Serie A en 1978 con tan solo 17 años hasta su retirada en 1997. A lo largo de casi dos décadas y más de 500 partidos oficiales, lideró la época dorada del conjunto milanista bajo las órdenes de Arrigo Sacchi y Fabio Capello, conquistando tres Copas de Europa, seis títulos de Liga (Scudetto), dos Copas Intercontinentales y tres Supercopas de Europa, entre otros entorpedados galardones.

En el plano internacional, Baresi disputó 82 partidos con la selección italiana, formando parte del combinado de la ‘Azzurra’ que se proclamó campeón en el Mundial de España 1982 y alcanzando el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos 1994. Tras someterse a una intervención quirúrgica en 2025 por un problema de salud pulmonar, su última gran aparición pública tuvo lugar en el estadio de San Siro como portador de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, dejando un recuerdo imborrable en la afición futbolística.