Madrid — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia hoy martes un viaje oficial a Roma y el Vaticano en un contexto de extrema delicadeza política. La visita concluirá este miércoles con una esperada rueda de prensa que supondrá la primera comparecencia abierta del líder del Ejecutivo ante los medios de comunicación desde que se notificara la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Los periodistas tendrán la oportunidad de interrogar a Sánchez sobre los nuevos y comprometedores detalles de la investigación judicial, que sitúa en la propia residencia de Zapatero las instrucciones de «mayor sensibilidad» del caso. Hasta el momento, el líder socialista solo se había pronunciado sobre este asunto en el Congreso de los Diputados para mostrar todo su apoyo al expresidente frente a los ataques de la oposición.

Tambores de adelanto electoral

La imputación de Zapatero, que deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha provocado un terremoto político dentro de los bloques parlamentarios:

Presión de los socios: Aliados clave de la investidura como el PNV y Coalición Canaria ya están presionando abiertamente al Gobierno para forzar el fin de la legislatura y convocar elecciones anticipadas.

Aliados clave de la investidura como el y ya están presionando abiertamente al Gobierno para forzar el fin de la legislatura y convocar elecciones anticipadas. Fisuras internas: A este coro se ha sumado la voz del expresidente Felipe González, quien ha compartido públicamente la conveniencia de adelantar los comicios.

Por su parte, el Ejecutivo ha manifestado su respeto por estas opiniones, pero insiste en que no las comparte. Fuentes de Moncloa recuerdan que «no existen pruebas documentales» de los hechos imputados y recalcan la intención firme de Sánchez de agotar la legislatura para que las elecciones se celebren cuando corresponde, en 2027.

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La agenda oficial en Italia: De la FAO al Papa León XIV

Más allá de la tormenta política en España, Sánchez cumple en la capital italiana con una intensa agenda internacional orientada a la diplomacia y la economía:

Martes (FAO y Empresas): El presidente arranca su jornada con un acto en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición. Acude acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas , cuya candidatura abandera España para liderar dicho organismo. Más tarde, mantendrá un encuentro con empresarios españoles e italianos.

El presidente arranca su jornada con un acto en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición. Acude acompañado por el ministro de Agricultura, , cuya candidatura abandera España para liderar dicho organismo. Más tarde, mantendrá un encuentro con empresarios españoles e italianos. Miércoles (Vaticano): El jefe del Ejecutivo será recibido en audiencia privada por el papa León XIV, un encuentro de alto valor simbólico a tan solo unos días de que el Pontífice realice una visita oficial a España.