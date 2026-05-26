Madrid — El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, ha dado un paso decisivo en la causa que afecta al entorno del presidente del Gobierno. El instructor ha convocado formalmente a Begoña Gómez a comparecer en una «audiencia preliminar» el próximo martes 9 de junio a las 11:00 horas.

En la misma resolución judicial, el magistrado incluye una estricta advertencia procesal: si los citados no se presentan de manera voluntaria en los juzgados de Plaza de Castilla, se ordenará que sean «conducidos por la fuerza pública».

Citación obligatoria para los tres investigados

La orden del juez Peinado no se limita únicamente a la esposa del jefe del Ejecutivo. El auto del magistrado subraya que «deberán comparecer personalmente los tres» investigados principales dentro de la trama. De este modo, para la misma jornada de junio también han sido citados:

Cristina Álvarez: Asesora en el Palacio de la Moncloa.

Asesora en el Palacio de la Moncloa. Juan Carlos Barrabés: Empresario vinculado a los contratos objeto de la investigación.

Camino hacia un juicio con jurado popular

La convocatoria de esta audiencia previa responde a la estrategia del magistrado de reactivar la vía procesal para determinar si el caso se eleva definitivamente a la fase de juicio oral. El propósito de la comparecencia del 9 de junio es informar oficialmente a las partes de que serán juzgados por un tribunal de jurado popular.

Esta decisión llega después de que la defensa de Gómez presentara diversos recursos intentando frenar el avance de esta modalidad de juicio, acusando al instructor de actuar bajo un sesgo personal por la condición de su cónyuge. Con esta nueva providencia, el juzgado activa el mecanismo definitivo para formalizar las acusaciones y resolver los pasos previos a la vista pública.