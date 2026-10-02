El emblemático excapitán del Athletic Club y de la Selección española, de 52 años, permaneció ingresado varios días tras sentirse indispuesto la semana pasada. Actualmente descansa en casa tras recibir el alta médica.

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Madrid | El exfutbolista Julen Guerrero se encuentra en su domicilio recuperándose favorablemente tras haber sufrido un infarto de miocardio la pasada semana. El mítico centrocampista del Athletic Club y de la Selección española, de 52 años, tuvo que ser ingresado de urgencia tras sentirse indispuesto, según adelantó el diario Marca.

Los facultativos médicos confirmaron el episodio cardíaco e iniciaron el tratamiento de inmediato. Tras permanecer varios días bajo estricta supervisión hospitalaria, Guerrero recibió el alta y continúa ahora el proceso de rehabilitación funcional en su casa siguiendo las pautas prescritas por el equipo médico.

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Un año marcado por la dureza personal

Este problema de salud se produce en un año trágico para la leyenda del fútbol español. El pasado mes de abril, Guerrero sufrió la pérdida de su esposa, Elsa Landabaso, quien falleció a los 52 años. La pareja tiene dos hijos en común: Karla, de 25 años, y Julen Jon Guerrero, de 22, actual jugador del filial del Getafe CF.

En la actualidad, Julen Guerrero continúa ligado al deporte profesional como mánager general del CD Estepona, club de Segunda Federación al que llegó a finales de 2025 para liderar una histórica remontada deportiva que evitó el descenso de categoría. Ahora, la prioridad absoluta del icono rojiblanco pasa por el reposo y la recuperación de su salud.