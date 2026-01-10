

El exjefe de Gabinete del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, devolvió el pasado 7 de enero a la Generalitat uno de sus teléfonos móviles corporativos completamente reseteado y sin ningún dato almacenado, según recoge un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Dgtic) remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

El documento, aportado como información complementaria a otro informe presentado el 2 de enero a petición de la magistrada instructora, precisa que el terminal entregado, un iPhone 14 Pro Max, había sido restaurado a la configuración de fábrica antes de su devolución, lo que supuso el borrado de todas las aplicaciones y contenidos que pudieran encontrarse en el dispositivo.

Según el informe, Cuenca mantiene asignados cuatro teléfonos corporativos, entregados en distintas fechas: dos el 9 de agosto de 2023, otro el 2 de agosto de 2024 y un cuarto el 24 de junio de 2025. El móvil devuelto el 7 de enero fue recibido en la Subdirección General de Telecomunicaciones de la Dgtic a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia.

La herramienta de monitorización de dispositivos móviles (MDM) de la Generalitat detectó que el terminal tuvo instalada la aplicación WhatsApp, aunque no ha sido posible determinar en qué momento se desinstaló. Asimismo, el sistema constató que el dispositivo permaneció activo hasta el 9 de diciembre de 2025, si bien no se puede concretar el uso que se hizo del mismo. A partir del 10 de diciembre, el teléfono dejó de conectarse al sistema de control, lo que indica que no volvió a tener conexión a datos desde esa fecha.

El informe concluye que el terminal se encuentra actualmente bajo custodia de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, en el marco de la causa judicial abierta.

La jueza solicitó este informe después de que la exconsellera Salomé Pradas hiciera públicos los mensajes intercambiados con Cuenca, lo que motivó que el exjefe de Gabinete fuera citado a declarar por segunda vez ante el juzgado.

En una comparecencia anterior, el 11 de noviembre, Cuenca explicó que no pudo aportar los mensajes correspondientes al día de la dana porque, según declaró, el móvil que utilizaba tenía la memoria llena, solicitó un nuevo dispositivo con mayor capacidad y, al no realizar copias de seguridad durante el traspaso de datos, la información no se conservó.