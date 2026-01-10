

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este viernes la actuación del Gobierno de España en relación con la situación en Venezuela y aseguró que ningún otro Ejecutivo en el mundo ha realizado un esfuerzo comparable en favor del pueblo venezolano.

Tras una semana marcada por contactos diplomáticos, reuniones urgentes y declaraciones a raíz del ataque de Estados Unidos en territorio venezolano, Albares subrayó en una entrevista con EFE que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el único que ha tomado medidas concretas para apoyar a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Como ejemplo, recordó las gestiones realizadas para facilitar la salida de dirigentes opositores como Leopoldo López y Edmundo González, quienes pudieron trasladarse a España.

El ministro destacó además que el Ejecutivo ha concedido permisos de residencia y trabajo de manera prácticamente automática a cerca de 200.000 ciudadanos venezolanos, y rechazó las críticas del Partido Popular, al que acusó de no haber actuado en favor de Venezuela durante su etapa en el Gobierno.

En el nuevo escenario abierto tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Albares pidió al PP que respalde la posición del Gobierno y evite trasladar a España la división política venezolana. En este sentido, denunció la actuación de determinados medios digitales a los que acusó de difundir “injurias y calumnias” contra el Ejecutivo entre la comunidad venezolana residente en el país.

El jefe de la diplomacia española también salió en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero frente a las críticas recibidas por su papel en Venezuela. Albares recordó que su labor de mediación ha sido discreta y que fue reconocida recientemente por el Parlamento venezolano tras la liberación de varios presos, entre ellos cinco ciudadanos españoles detenidos de forma arbitraria. Asimismo, señaló que el propio PP respaldó en el pasado su participación en iniciativas de diálogo.

Sobre una posible mediación española, Albares insistió en que el futuro de Venezuela debe decidirlo exclusivamente su población, aunque reiteró la disposición de España a facilitar el diálogo si así lo solicitan el Gobierno venezolano y la oposición. En este contexto, confirmó contactos recientes con Edmundo González y aseguró no tener inconveniente en reunirse con la líder opositora María Corina Machado si ello contribuye al bienestar del país.

Finalmente, el ministro criticó la recuperación de la doctrina Monroe por parte de la administración estadounidense y defendió una mayor presencia de la voz iberoamericana en el escenario internacional. España, afirmó, estará siempre al lado de los pueblos de América Latina para garantizar el respeto a su voluntad, un compromiso que se reflejará en la organización de la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre en Madrid.