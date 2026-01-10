Comprueba aquí el número premiado del Sueldazo de la ONCE y descubre si has ganado el premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. La ilusión de la ONCE regresa este Sábado, 10 de enero de 2026 con su sorteo más esperado del fin de semana: el Sueldazo. Miles de personas buscan hoy la combinación mágica que les permita disfrutar de una tranquilidad económica a largo plazo.

El sorteo se realiza habitualmente a las 21:25h. Consulta a continuación los números agraciados en la jornada de hoy:

Resultados del Sueldazo de la ONCE hoy, 10 de enero de 2026

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie: XXX

Premios adicionales (Sueldos de 2.000€ al mes)

Además del premio principal, el Sueldazo de la ONCE reparte otros cuatro premios adicionales que consisten en un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años:

Segunda extracción: XXXXX Serie: XXX

XXXXX Serie: XXX Tercera extracción: XXXXX Serie: XXX

XXXXX Serie: XXX Cuarta extracción: XXXXX Serie: XXX

XXXXX Serie: XXX Quinta extracción: XXXXX Serie: XXX

¿Qué premios reparte el Sueldazo?

Por solo 2 euros, el cupón del Sueldazo del fin de semana ofrece los siguientes premios:

Premio Mayor: 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado.

5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado. Premios Adicionales: 2.000 € al mes durante 10 años.

2.000 € al mes durante 10 años. Premios menores: Desde 20.000 € a las cinco cifras hasta el reintegro de 2 € a la última cifra.

¿Dónde comprobar los resultados?

Puedes seguir la actualización de los números premiados en directo a través de nuestra web. También están disponibles en la página oficial de JuegosONCE y en los puntos de venta oficiales. Recuerda que los cupones tienen una validez de 30 días para ser cobrados.