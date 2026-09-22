Las aguas del Pacífico tropical están experimentando un calentamiento significativo, lo que ha reintroducido el término «El Niño Godzilla» para describir episodios excepcionalmente intensos de este fenómeno. Según Meteored, los modelos meteorológicos sugieren que este El Niño podría ser uno de los más fuertes registrados, con una probabilidad casi del 100% de que se mantenga durante todo el invierno.

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El término «Godzilla» no es una categoría meteorológica oficial, sino una forma informal de referirse a El Niño cuando alcanza una intensidad extraordinaria. Este fenómeno ha generado interés debido a su posible impacto en el clima de Europa durante el invierno.

A pesar de la intensidad del fenómeno en el Pacífico, no necesariamente implica que España experimentará un invierno anormalmente cálido. La influencia de El Niño es más clara en otras partes del mundo, y su conexión con Europa es indirecta, dependiendo de otros patrones de circulación atmosférica.

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Los modelos actuales sugieren un invierno suave en Europa, con predominio de vientos del oeste y borrascas profundas. Sin embargo, no se descartan episodios de frío intenso hacia el final de la estación, especialmente si se producen alteraciones en la circulación atmosférica.

La evolución del fenómeno en las próximas semanas será clave para determinar su impacto final en el invierno europeo. Las previsiones podrían cambiar a medida que se disponga de más información sobre el océano y la atmósfera.