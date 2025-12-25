En una misiva oficial dirigida a la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante del Frente Polisario ante la organización, Sidi Omar, ha solicitado formalmente a la comunidad internacional que rechace la propuesta de autonomía presentada por Rabat. Según el escrito, dicha iniciativa no puede ser la base exclusiva para resolver el conflicto de descolonización del Sáhara Occidental, ya que vulnera el derecho inalienable a la autodeterminación.

El movimiento saharaui fundamenta su postura en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, que determinó la ausencia de vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental antes de la ocupación.

Denuncia de «distorsión» y presión diplomática

El Frente Polisario acusa a Marruecos de intentar «inducir a error» a los Estados miembro de las Naciones Unidas al vincular la resolución sobre el mandato de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) con su plan de autonomía.

• Interpretación sesgada: Según Omar, Marruecos distorsiona el sentido de las resoluciones del Consejo de Seguridad para presentar su propuesta como la única vía aceptable, una lectura que ha sido desmentida por países como Eslovenia durante las votaciones en el seno de la ONU.

• Potencia ocupante: La misiva recuerda que resoluciones de la Asamblea General de 1979 y 1980 identifican explícitamente a Marruecos como una «potencia ocupante» que carece de soberanía o jurisdicción administrativa legítima sobre el territorio.

Un precedente «peligroso» para el orden internacional

El representante saharaui califica el plan marroquí como «extremadamente peligroso» debido a las implicaciones que tendría para la legalidad internacional:

1. Legitimación de la fuerza: Aceptar la autonomía como única salida premiaría el uso de la fuerza para la anexión de territorios, contraviniendo la Carta de la ONU y el Acta Constitutiva de la Unión Africana.

2. Exclusión de la independencia: El Polisario subraya que cualquier solución que elimine la opción de la independencia vulnera la Resolución 1514 (XV) sobre la descolonización, la cual garantiza que los pueblos deben poder elegir libremente su destino.

Bloqueo histórico desde 1991

El conflicto, que se remonta a la salida de España en 1975 y la posterior ocupación marroquí, permanece en un punto de estancamiento crónico. Aunque en 1991 se firmó un alto el fuego bajo la promesa de un referéndum de autodeterminación, la consulta nunca se ha celebrado.

• El obstáculo del censo: Las discrepancias insalvables sobre quién tiene derecho a voto (especialmente en lo relativo a los colonos marroquíes asentados en la región) han bloqueado sistemáticamente cualquier avance hacia una solución definitiva.

El Frente Polisario concluye su comunicación instando al Consejo de Seguridad a actuar conforme a los principios fundacionales de la ONU, protegiendo el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro mediante una consulta que incluya todas las opciones legítimas bajo el derecho internacional.