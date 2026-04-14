El Reino alauita recibirá fondos del plan «Alimentos para el Progreso» en 2026 para modernizar su sector primario y fortalecer la seguridad alimentaria

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha incluido oficialmente a Marruecos en la selecta lista de países prioritarios para su programa internacional «Alimentos para el Progreso» durante el año fiscal 2026. Esta decisión, anunciada este martes 14 de abril, consolida la alianza estratégica entre Washington y Rabat, situando al Reino junto a otras seis naciones beneficiarias como Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia.

Fondos para la modernización y tecnología agrícola

El programa cuenta con un presupuesto global de 226 millones de dólares para financiar proyectos plurianuales. En el caso de Marruecos, se espera la inyección de partidas de entre 28 y 35 millones de dólares destinadas a la introducción de tecnologías avanzadas, la mejora de la productividad y la integración de los productos marroquíes en las cadenas de valor globales.

De forma complementaria, el programa McGovern-Dole movilizará otros 240 millones de dólares en cinco años para iniciativas de seguridad alimentaria y desarrollo rural. Según la administración estadounidense, el objetivo es estabilizar los sistemas alimentarios de sus socios estratégicos y facilitar el comercio internacional mediante la mejora de capacidades institucionales.

Récord histórico en el intercambio comercial agrícola

La designación como país prioritario llega tras un año de cifras históricas. En 2025, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Marruecos se dispararon un 38%, alcanzando los 815,5 millones de dólares. Este récord sitúa a Marruecos como el segundo mayor mercado africano para los productos estadounidenses, impulsado especialmente por la demanda de frutos secos. Las almendras estadounidenses, por ejemplo, generaron un volumen de negocio de 221,7 millones de dólares en el mercado marroquí.

La dependencia de Marruecos de las importaciones de cereales y oleaginosas, acentuada por las fluctuaciones climáticas que afectan a la producción local, ha reforzado la importancia del Tratado de Libre Comercio vigente desde 2006. Las proyecciones para la temporada 2025/2026 indican que el Reino aumentará sus compras de maíz y harina de soja provenientes de EE. UU.

Avances en seguridad alimentaria y etiquetado

Más allá del flujo de mercancías, Marruecos está realizando un esfuerzo legislativo para alinearse con los estándares internacionales. Los informes del USDA destacan los avances del país en materia de etiquetado, trazabilidad y regulación de productos procesados bajo la Ley 28-07. Estas reformas son consideradas esenciales para que Marruecos no solo sea un receptor de productos, sino un exportador más competitivo en los mercados extranjeros, fortaleciendo así su marco de seguridad alimentaria nacional.