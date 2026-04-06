La competencia entre selecciones por jóvenes futbolistas con doble nacionalidad vuelve a ganar protagonismo en el fútbol internacional. En ese contexto, el nombre de Thiago Pitarch, centrocampista vinculado al Real Madrid, ha vuelto a aparecer en el radar mediático por el interés de Marruecos en ampliar su base de talento de cara a los próximos años. Distintos medios han situado ese seguimiento en paralelo al debate abierto tras los cánticos islamófobos denunciados por Lamine Yamal en el España-Egipto disputado en Cornellà.

La controversia nace después de que Lamine Yamal condenara públicamente los insultos y cánticos ofensivos escuchados durante ese amistoso, en un episodio que provocó rechazo institucional y abrió una investigación policial. El propio jugador calificó como intolerable que se use la religión como motivo de burla en un estadio, mientras distintas autoridades españolas expresaron también su condena.

El seguimiento de Marruecos a Thiago Pitarch

En las últimas semanas, varios medios han informado de que Marruecos no pierde de vista a Thiago Pitarch, uno de los jóvenes que puede optar entre más de una selección por su origen familiar. Esa vigilancia encaja con la política que muchas federaciones mantienen sobre futbolistas formados en Europa con posibilidad de elegir combinado nacional.

Ahora bien, el escenario no parece tan abierto como algunas informaciones sugieren. A finales de marzo, el propio Pitarch dejó un mensaje muy claro sobre su preferencia deportiva al asegurar que su sueño es debutar con la selección absoluta de España y ganar títulos, una declaración recogida por varios medios españoles.

El caso Lamine Yamal y su impacto en el debate

Lo ocurrido en el España-Egipto ha alimentado interpretaciones sobre cómo pueden influir este tipo de episodios en futbolistas jóvenes con raíces familiares diversas. La discusión gira en torno a una cuestión que va más allá del rendimiento deportivo: el sentimiento de pertenencia, el respeto percibido y el entorno en el que cada jugador cree que desarrollará mejor su carrera internacional. Esa lectura ha sido especialmente visible en medios marroquíes, que han vinculado el caso Yamal con otros perfiles en fase de decisión.

Aun así, conviene separar el debate general de los hechos confirmados. Lo que sí está acreditado es que Lamine Yamal denunció los cánticos islamófobos y que el asunto generó una amplia reacción pública. Lo que no está confirmado es que ese episodio vaya a cambiar de forma directa la decisión de Pitarch, más aún después de sus recientes declaraciones favorables a España.

Una pugna cada vez más habitual entre federaciones

La pelea por convencer a jóvenes con doble nacionalidad no es nueva y forma parte desde hace años de la estrategia de varias selecciones. Marruecos, Argentina, España y otros países siguen muy de cerca a futbolistas que destacan pronto en grandes canteras europeas, conscientes de que la decisión internacional suele tomarse antes de consolidarse al máximo nivel.

En el caso de Pitarch, todo apunta hoy a que su hoja de ruta está más cerca de la selección española que de cualquier cambio de rumbo. Por eso, más que una decisión inminente, el foco está ahora en cómo el fútbol vuelve a cruzarse con cuestiones de identidad, pertenencia y representación en un momento especialmente sensible para muchos jóvenes talentos.