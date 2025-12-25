El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha dirigido su tradicional mensaje navideño a los ceutíes destacando la diversidad como riqueza, ensalzando los avances logrados en 2025 y apelando a la convivencia, la solidaridad y el sentimiento de pertenencia como pilares de futuro para la ciudad.

En su discurso, Vivas trasladó sus “mejores deseos de salud y bienestar” para todos los ciudadanos, y subrayó que la Navidad debe ser un momento de humildad, fraternidad y esperanza, frente a la soberbia, el odio y el desaliento.

Definió a Ceuta como una ciudad “hermosa y mágica”, no solo por su paisaje —mar, cielo, luz y viento— sino por su historia de encuentros culturales y por la riqueza de su gente. Según Vivas, la singularidad de Ceuta radica en su multiculturalidad: distintas culturas, credos y orígenes conviviendo bajo un mismo sentimiento de pertenencia y amor a España.

En su mensaje, rechazó quienes utilizan la diversidad como motivo de confrontación —exclusión o rechazo— y defendió un modelo de convivencia basado en el respeto, la legalidad y la solidaridad. A su juicio, ese es el verdadero “patriotismo constitucional”.

Vivas también repasó los principales hitos del año en Ceuta: la puesta en marcha del cable eléctrico con la península, la futura estación marítima, la cesión de suelo para vivienda, un récord en afiliaciones a la Seguridad Social y el lanzamiento de proyectos de desarrollo urbano, infraestructuras y vivienda. Para él, estos logros demuestran que la ciudad “ni está abandonada ni está vencida”.

En un año marcado por una intensa presión migratoria, el presidente tuvo palabras de reconocimiento hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y llamó —una vez más— a la solidaridad, la serenidad y la responsabilidad. Subrayó el dolor ante las tragedias humanas y defendió una acogida ajustada a las posibilidades reales de la ciudad.

Como símbolo del esfuerzo colectivo y la ilusión ciudadana, destacó los éxitos de la AD Ceuta FC como muestra de superación, trabajo en equipo y orgullo local. Para Vivas, el deporte —y en particular este club— representa la unión de la comunidad ceutí.

El mensaje concluyó con un llamado al optimismo y al compromiso colectivo: “Feliz Navidad y mucha salud y prosperidad para todos”, deseó Vivas, instando a todos a construir juntos una Ceuta más moderna, cohesionada y próspera.

un mensaje de esperanza y unidad en tiempos complicados

En un contexto de desafíos —sociales, migratorios, estructurales— el discurso navideño de Juan Vivas busca proyectar confianza y apelar a lo que une: la convivencia, la diversidad, el respeto y el sentimiento de comunidad. Más allá de los debates políticos, su llamado a la unión y al proyecto común apunta a reforzar el orgullo de ser ceutí, y a recordar que, en Ceuta, la mezcla cultural puede ser un motor de esperanza más que motivo de conflicto.