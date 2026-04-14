El Ministerio de Defensa analiza en su última estrategia el papel crítico de los puertos y propone un estatus especial gestionado por Presidencia para garantizar la soberanía

La estabilidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha convertido en una prioridad estratégica para el Gobierno de España en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica. La sombra de Marruecos, que ejerce una presión constante a través de medidas unilaterales como el cierre de fronteras o el uso de la migración como elemento de desestabilización, ha disparado las alarmas en el estamento militar. El reciente cuaderno de Estrategia 234 de Defensa pone el foco en la vulnerabilidad de estos enclaves y propone un plan integral para reforzar su resiliencia.

Los puertos: nodos críticos de soberanía

El documento de Defensa subraya que los puertos marítimos son «nodos esenciales» para la supervivencia socioeconómica y la defensa nacional. En el caso de Ceuta y Melilla, su «singularidad y funcionalidad» los convierte en infraestructuras críticas que, actualmente, muestran signos de fragilidad operativa debido a su aislamiento logístico.

Defensa advierte que, en caso de conflicto o crisis diplomática aguda, la operatividad de estos puertos es la única garantía de suministro y conectividad con la Península. Por ello, el informe aboga por una colaboración mucho más estrecha entre las Autoridades Portuarias y las Fuerzas Armadas, integrando estas infraestructuras en la planificación militar activa.

Un plan de defensa en cinco ejes

Para contrarrestar la «amenaza híbrida» que supone la gestión fronteriza de Marruecos, el plan propuesto incluye medidas que van más allá de lo estrictamente militar, abarcando la diplomacia y la ciberseguridad:

Estrategia Nacional Específica: Crear un marco que combine la gobernanza portuaria con la planificación de defensa y la proyección diplomática. Inversión en Ciberseguridad: Inclusión obligatoria de ambas ciudades en los grandes programas estatales de innovación y protección digital. Cooperación Institucional: Establecer protocolos permanentes entre Puertos del Estado y el Ministerio de Defensa. Foros Internacionales: Integrar los puertos de Ceuta y Melilla en organismos internacionales de seguridad marítima para dar visibilidad global a su estatus. Presencia y Disuasión: Reforzar las operaciones permanentes de vigilancia en los espacios de soberanía, incluyendo islotes y aguas territoriales.

Hacia un «estatus especial» bajo control de Presidencia

Una de las propuestas más ambiciosas del documento es la reclamación de un estatus especial para los dos enclaves. Dada su complejidad geográfica y la constante presión migratoria —recordando episodios como la crisis del islote de Perejil o las entradas masivas en Ceuta—, el informe sugiere que la gestión de estas ciudades debería depender directamente de Presidencia del Gobierno.

Este cambio de gobernanza buscaría dotar a Ceuta y Melilla de una mayor agilidad en la toma de decisiones y una protección blindada frente a las decisiones unilaterales del reino alauita. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ya ha comprometido una inversión de 100 millones de euros para la renovación integral de las infraestructuras y el perímetro fronterizo, buscando modernizar una barrera que sigue siendo el punto más sensible de la frontera sur de Europa.