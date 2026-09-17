El Fuerte del Príncipe Alfonso, declarado Bien de Interés Cultural en Ceuta, ha sufrido daños mientras varias personas utilizan el recinto como lugar de descanso, según la información publicada.

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El Fuerte del Príncipe Alfonso, una de las construcciones históricas de Ceuta y declarado Bien de Interés Cultural, ha sufrido daños en algunas de sus instalaciones después de que varias personas hayan utilizado el recinto como lugar para dormir.

Según la información publicada, parte de las paredes del fuerte presentan zonas ennegrecidas debido a la realización de hogueras y la preparación de comida en el interior durante los primeros días de ocupación del espacio. Estas acciones habrían provocado acumulación de humo en algunas zonas del edificio.

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El Fuerte del Príncipe Alfonso se encuentra situado sobre el barrio de El Príncipe y permanece en un estado de conservación irregular. De acuerdo con la información difundida, algunos vecinos intervinieron para evitar que las acciones continuaran en el recinto, por lo que actualmente las personas que permanecen allí se limitarían principalmente a utilizarlo como lugar de descanso.

La situación se enmarca en el contexto generado en Ceuta desde finales de julio por la presencia de personas llegadas a la ciudad y que continúan en distintos puntos del territorio. Según la información publicada, algunas de ellas también permanecen en zonas próximas al barrio del Príncipe y en alojamientos con condiciones de hacinamiento.

El Fuerte del Príncipe Alfonso forma parte del patrimonio histórico-militar de Ceuta. La fortificación fue construida en el siglo XIX como parte del sistema defensivo exterior de la ciudad y tuvo funciones relacionadas con la vigilancia, la defensa de los accesos terrestres y el alojamiento de tropas.

Con el paso del tiempo perdió su función militar, pero mantiene su valor como elemento del patrimonio histórico de Ceuta y como testimonio de la evolución defensiva de la ciudad.

Los daños registrados en el recinto han vuelto a poner el foco sobre la situación de conservación de esta construcción histórica y sobre la necesidad de preservar los elementos patrimoniales de la ciudad.