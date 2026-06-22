Argentina, Francia, Noruega y Senegal disputan la segunda jornada de los grupos I y J en un día clave para el devenir del torneo, tras un domingo marcado por la victoria de España ante Arabia Saudí.

La Copa del Mundo 2026 continúa con su desarrollo en la fase de grupos y ofrece para hoy, lunes 22 de junio, una cartelera de encuentros determinantes para el rumbo de la competición. Tras la disputa de la jornada dominical, las selecciones encuadradas en los grupos I y J afrontan sus segundos compromisos en el torneo internacional. Entre los principales atractivos del día destaca la presencia de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes figuran como tres claros candidatos a alzarse con el galardón de máximo goleador y saltarán hoy al terreno de juego.

La programación televisiva y los horarios en la franja peninsular española permitirán el seguimiento de los cuatro partidos fijados en el calendario oficial, los cuales involucran desde la vigente campeona del mundo, Argentina, hasta el combinado subcampeón, Francia, concluyendo en horario de madrugada con los enfrentamientos de las selecciones de Noruega, Senegal, Jordania y Argelia.

Horarios y retransmisiones de los partidos del lunes 22 de junio

El orden del día en la cita mundialista se abre en horario de tarde y se prolongará hasta la madrugada del martes en España. Los derechos de emisión y la cobertura televisiva se distribuyen entre la televisión pública y las plataformas de pago autorizadas.

El primer encuentro programado medirá a las selecciones de Argentina y Austria a las 19:00 horas. Este partido de la vigente campeona se podrá seguir en directo en España a través de La 1 y de DAZN Mundial.

Posteriormente, a las 23:00 horas, llegará el turno de la subcampeona del torneo con el enfrentamiento entre Francia e Irak, cuya retransmisión televisiva estará a cargo en exclusiva de DAZN Mundial.

Ya en la franja de madrugada, la jornada proseguirá con dos duelos más, ambos emitidos por el canal DAZN Mundial. A las 02:00 horas, se disputará el choque entre Noruega y Senegal, que presenta un notable atractivo deportivo. Finalmente, la lista del día se cerrará a las 05:00 horas con el encuentro Jordania – Argelia, una cita calificada como clave para el futuro y el devenir de ambas selecciones en la competición.

Balance de los resultados y goleadores del domingo 21 de junio

La jornada de hoy recoge el testigo de los encuentros disputados ayer, domingo 21 de junio, que dejaron los primeros movimientos en las clasificaciones correspondientes y una destacada actuación de la selección española.

El combinado de España logró imponerse con claridad a Arabia Saudí con un resultado final de 4-0. Los goleadores del partido fueron Lamine Yamal, Oyarzabal, que firmó un doblete, y Hassan, quien anotó en propia puerta para certificar la victoria del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

En el resto de la jornada dominical, los marcadores ofrecieron una notable igualdad: