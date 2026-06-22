El ciclo taurino alicantino, presentado oficialmente en el Salón Azul del Ayuntamiento, se compone de diez festejos entre el 19 y el 27 de junio con la presencia de figuras como Manzanares, Morante de la Puebla y Roca Rey.

La Plaza de Toros de Alicante ha definido de manera oficial uno de los grandes anuncios taurinos del año con la presentación del Cartel de la Feria de Hogueras Alicante 2026. El ciclo, que fue dado a conocer en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante el 13 de mayo de 2026, se confirma como una edición especialmente relevante dentro del calendario taurino nacional. La estructura del serial se compone de un total de diez festejos que se celebrarán entre el 19 y el 27 de junio, distribuidos en cinco corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada con picadores, una novillada sin picadores, una clase práctica y un festejo popular. Las combinaciones cuentan con nombres de máximo atractivo para los aficionados, entre los que destacan José María Manzanares, Morante de la Puebla y Roca Rey, junto a ganaderías de gran interés.

El gran foco de expectación del ciclo tendrá lugar el sábado 20 de junio. En esta fecha se lidiarán toros de Álvaro Núñez para una terna integrada por Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey. Este cartel reúne la personalidad artística de Morante, el vínculo emocional de Manzanares con la plaza de Alicante y el tirón internacional de Roca Rey, conformando una de las citas más esperadas de la feria.

Programación detallada de los festejos de junio

La actividad en el coso alicantino se concentra en la última semana del mes de junio con una sucesión de festejos mayores y promocionales. Tras las primeras jornadas del ciclo, la programación continúa de la siguiente manera:

El lunes 22 de junio se lidiarán toros con el hierro de Victoriano del Río-Toros de Cortés. El cartel de esta jornada está compuesto por los diestros Borja Jiménez, David de Miranda y Tomás Rufo. Este festejo, fijado a las 19:00 horas, contará con retransmisión televisiva en directo a través de la plataforma OneToro TV.

El martes 23 de junio se anuncia una corrida con reses de Santiago Domecq. La terna encargada de estoquear el encierro estará formada por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Para el miércoles 24 de junio, festividad local, se ha programado una corrida de toros de la ganadería de Victorino Martín. Los encargados de lidiar las reses de la divisa cárdena serán El Cid, José María Manzanares y Manuel Escribano.

Festejos de promoción, rejones y festejos populares

Las jornadas finales de la Feria de Hogueras combinan las oportunidades para los nuevos valores con el toreo a caballo y los festejos populares:

El jueves 25 de junio se celebrará un festejo con erales de Daniel Ramos. En esta función están anunciados los jóvenes Jaime Torija, Javier Fernández, Julio Aparicio, Pablo Galván, Óscar Campos y Ángel Plaza.

El viernes 26 de junio el turno será para una novillada sin picadores. Para esta ocasión se cuenta con reses pertenecientes a la ganadería de Alcurrucén, que serán lidiadas por Israel Guirao, Cristóbal Granero y Rodrigo Villalón.

El cierre de la feria ecuestre y popular llegará el sábado 27 de junio. En horario vespertino se celebrará el festejo de rejones con toros de Fermín Bohórquez para los caballeros Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes. Posteriormente, a las 23:00 horas de ese mismo sábado 27 de junio, concluirá la actividad programada con un concurso de recortadores y la posterior suelta de vacas.

En lo que respecta a los horarios del ciclo taurino de Alicante, todos los festejos vespertinos darán comienzo de manera uniforme a las 19:00 horas.