CEUTA.— El vicepresidente primero y consejero de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha criticado este martes la falta de concreción e información por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a los plazos y al destino de las ayudas destinadas a mitigar la crisis migratoria sufrida en el territorio a finales de julio.

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Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Ramírez ha tachado de inadmisible la incertidumbre que mantiene el Gobierno central respecto a la gestión de los 114,7 millones de euros transferidos este mes por la Comisión Europea a España con el fin de abordar la situación en la ciudad autónoma. «No es posible que a día de hoy no conozcamos qué se va a hacer ni cuándo», ha reprochado el dirigente ceutí.

El número dos del Ejecutivo local ha recordado que el Ministerio anunció actuaciones y mejoras contundentes en infraestructuras clave como los pasos fronterizos de Benzú y El Tarajal. Sin embargo, ha lamentado que el plan siga sin calendarizarse: «A día de hoy, lamentablemente, tanto en las reuniones de seguimiento como públicamente, que yo sepa no hemos conocido cuáles van a ser estas actuaciones, en qué van a consistir y, sobre todo, cuándo se van a ejecutar», ha concluido.

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