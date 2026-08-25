El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha llevado a cabo una nueva reclamación al Gobierno de la Nación. Esta solicitud se centra en la necesidad de una respuesta inmediata para acelerar la tramitación de los expedientes de devolución de las personas que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La petición de Vivas se produce en un contexto en el que ha estado acompañado del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien también ha mostrado su apoyo a esta solicitud. Ambos líderes han destacado la importancia de resolver esta situación de forma ágil y eficaz.

El presidente de Ceuta ha expresado que es fundamental que se tomen medidas rápidas para abordar este tema, asegurando así la seguridad y el orden en la ciudad, ante la situación generada por los recientes acontecimientos.