El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, elevó este lunes el tono de sus críticas al Gobierno de la Nación por su gestión de la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio, casi 20 días después de la entrada masiva de unas 80.000 personas.

Vivas denunció una «falta de respuesta adecuada» y aseguró que Ceuta continúa en una situación de «extremo riesgo» en materia de seguridad, servicios, convivencia y seguridad nacional.

El presidente apuntó a tres posibles causas de la inacción del Gobierno: «ineptitud, irresponsabilidad o falta de firmeza ante Marruecos».