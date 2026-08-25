El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este miércoles el apoyo del Partido Popular, durante la visita a la ciudad del presidente nacional del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, Vivas ha solicitado la colaboración del Partido Popular para impulsar un Plan de Recuperación y Reactivación de Ceuta, con el fin de que la ciudad pueda superar la situación provocada por la entrada masiva de personas ocurrida los días 30 y 31 de julio.

Además, ha resaltado la importancia de atender las necesidades estructurales que presenta la ciudad, reforzando así la estabilidad y el desarrollo de Ceuta en el futuro.