Usuarios y monitores del polideportivo Guillermo Molina en Ceuta han manifestado su rechazo a la posibilidad de que estos espacios deportivos sean utilizados para alojar migrantes. Esta propuesta del Gobierno de España ha generado una reacción negativa entre los miembros de la comunidad local.

El colectivo ha hecho un llamamiento a las autoridades para que habiliten instalaciones específicas que permitan afrontar la situación migratoria de manera adecuada. Consideran que utilizar polideportivos para este fin no es la solución más conveniente y podría generar tensiones en la población.

Además, advierten que limitar el uso de espacios deportivos para la práctica del deporte ampliaría el malestar social entre los ciudadanos de Ceuta. El deporte es una actividad fundamental para muchos, y su restricción podría provocar descontento entre los usuarios habituales.

La situación en Ceuta en torno a la migración es compleja y requiere atención y una gestión adecuada. El colectivo de usuarios y monitores del Guillermo Molina destaca la importancia de disponer de instalaciones que sean exclusivas para atender esta emergencia sin afectar a los servicios deportivos existentes.

Asimismo, el grupo reclama un diálogo directo con el Gobierno central para abordar esta problemática de manera constructiva y efectiva. El objetivo es encontrar soluciones que no solo atiendan la emergencia migratoria, sino que también respeten los espacios destinados a la actividad deportiva en la ciudad.

La oposición a esta medida resuena en un contexto en el que los problemas sociales y la presión migratoria siguen siendo temas relevantes en la agenda de Ceuta. La propuesta del uso de polideportivos ha agitado las aguas en la comunidad local y los debates continúan sobre la mejor forma de gestionar la situación.