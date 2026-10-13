El Gobierno de España ha decidido destinar 45 millones de euros a Ceuta, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la ciudad autónoma. Estas ayudas están diseñadas para afrontar los gastos derivados de la crisis migratoria y asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de competencia municipal.

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Esta medida busca apoyar a Ceuta en un momento de necesidad, donde la situación migratoria ha puesto a prueba los recursos locales. Con esta inversión, el Ejecutivo pretende ayudar a las autoridades locales a gestionar los desafíos que enfrenta la ciudad.

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Asimismo, se ha aprobado el II Plan de Acción de Juventud, que busca mejorar la situación de los jóvenes en Ceuta, así como reforzar la asistencia jurídica gratuita, lo que beneficiará a numerosos ciudadanos que requieran este tipo de apoyo.

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