El Gobierno de España ha presentado una solicitud a la Comisión Europea para que la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) colabore en las labores de triaje de las personas migrantes que se encuentran en Ceuta de manera irregular.

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Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos del Ejecutivo español por gestionar eficientemente la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, buscando el apoyo de las instituciones europeas para fortalecer los recursos disponibles en este ámbito.

Además de Frontex, el Gobierno ha solicitado el apoyo de Europol, con el objetivo de optimizar el manejo de la situación migratoria en Ceuta, asegurando la seguridad y el orden público en la región.

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