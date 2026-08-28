Serie A | Regular Season – Jornada 2 (viernes, 28 de agosto de 2026)

28 de agosto de 2026 — AC Milan venció 2-0 al Venezia en el único encuentro programado de la jornada 2 de la Serie A.

Resultados

AC Milan 2-0 Venezia

El partido concentró toda la atención del viernes al ser la única cita de la jornada. Con el 2-0, el AC Milan suma tres puntos por esta victoria; el Venezia se quedó sin puntos en el encuentro. No se incluyen aquí los detalles del choque (goleadores, asistencias o estadísticas), que podrán consultarse en los comunicados oficiales del club o de la competición. Actualizaremos la crónica cuando se publiquen esas actas y datos oficiales.

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