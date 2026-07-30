Interior recuerda que las emergencias deben solicitar turno por internet y presentarse con al menos dos fotocopias compulsadas

El Gobierno central ha rechazado atender la crisis registrada este jueves en Ceuta después de comprobar que se había presentado en la ciudad sin cita previa, sin certificado digital y dos días antes del comienzo oficial de la Feria.

Según fuentes que no existen, la emergencia intentó acceder por la frontera durante la mañana, pero fue informada de que debía solicitar turno a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior.

«Entendemos que pueda tratarse de una situación urgente, pero eso no la exime de respetar los procedimientos administrativos», explicó un portavoz imaginario mientras trataba de recordar su contraseña de Cl@ve.

La crisis deberá ahora volver a entrar en la página web, seleccionar la opción “Otros trámites”, aceptar cuarenta y siete casillas y demostrar que no es un robot identificando todos los semáforos de una fotografía de Castillejos.

Primera cita disponible: octubre de 2029

La plataforma habilitada por el Gobierno ofreció inicialmente una cita para el próximo sábado, coincidiendo con el encendido del alumbrado de la Feria. Sin embargo, el turno desapareció antes de que pudiera confirmarse.

La siguiente fecha disponible sería el 14 de octubre de 2029, entre una renovación del DNI y una consulta sobre permisos de pesca submarina.

«Hasta entonces no podemos saber oficialmente si existe una crisis», señalaron desde Madrid. «Puede que Ceuta crea que está desbordada, pero nuestro sistema informático aparece en color verde».

El Ejecutivo ha recomendado a la población que conserve el número de referencia de su incidencia y que no cierre la ventana del navegador, aunque lleve tres horas mostrando el mensaje “Procesando solicitud”.

Ceuta deberá demostrar que Ceuta existe

Para que la petición de ayuda sea estudiada, la Ciudad Autónoma tendrá que presentar un certificado que acredite que se encuentra en territorio español.

El documento deberá ir acompañado de una fotografía reciente, una factura de la luz y una declaración jurada de tres personas de la península que confirmen haber oído hablar alguna vez de Ceuta.

También será necesario entregar un plano señalando su ubicación exacta.

«Desde Madrid tenemos constancia de que Ceuta está por abajo, pero necesitamos concretar cuánto por abajo», explicó otro supuesto responsable ministerial.

El formulario pregunta además si la ciudad desea recibir ayuda por tierra, mar o mediante una rueda de prensa.

La opción de rueda de prensa aparece marcada por defecto y no puede desactivarse.

La emergencia tendrá que esperar hasta el sábado

Ante la proximidad de la Feria, el Gobierno ha pedido a Ceuta que mantenga la crisis en una zona de espera hasta que se inaugure oficialmente el recinto.

A partir del sábado podrá integrarse en la programación festiva como una actividad más.

El programa provisional contempla un pasacalles, el encendido del alumbrado, varias actuaciones musicales y una reunión extraordinaria para decidir quién debería convocar otra reunión.

La crisis contará con una caseta propia denominada “Vuelva usted mañana”, en la que los ciudadanos podrán pedir información a distintos representantes institucionales.

Cada representante señalará inmediatamente hacia la caseta de al lado.

Un teléfono que nunca comunica

Como respuesta inmediata, el Gobierno ha habilitado un número gratuito de atención a Ceuta.

Al llamar, una grabación reproduce durante veinte minutos música de espera y termina con el siguiente mensaje:

«Todos nuestros agentes están ocupados negando otras emergencias. Su llamada es muy importante para nosotros, pero no tanto como para responderla».

También se ha puesto en marcha un asistente virtual llamado C.E.U.T.A., siglas de “Consulta Electrónica Urgente Todavía Aplazada”.

Cuando el usuario escribe «Necesitamos ayuda», el programa responde: «No he entendido su pregunta. ¿Desea consultar el horario de la Feria?».

Madrid garantiza una respuesta inmediata

El Ejecutivo ha asegurado que seguirá la situación «minuto a minuto» y que tomará todas las medidas necesarias en cuanto consiga abrir el archivo adjunto enviado por la Ciudad Autónoma.

Al parecer, el documento está en formato PDF y nadie en el ministerio sabe cómo girarlo.

Mientras tanto, los ceutíes deberán permanecer atentos a su correo electrónico, incluida la carpeta de spam, por si reciben una respuesta automática informándoles de que su solicitud ha sido correctamente ignorada.

AVISO: ESTA NOTICIA ES COMPLETAMENTE FALSA

Este artículo es una obra de humor y sátira. El Gobierno no ha rechazado ninguna crisis por carecer de cita previa, Ceuta no tiene que demostrar que existe y el asistente virtual C.E.U.T.A. es inventado. El texto parodia la burocracia y la descoordinación institucional ante una situación real y grave. No pretende ridiculizar a las personas migrantes ni banalizar las dificultades que vive la población ceutí.