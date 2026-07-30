La tensión continúa aumentando en Ceuta. En los vídeos que acompañan a este artículo se observa a numerosos ciudadanos expresando en las calles su indignación ante la gestión de la crisis migratoria y la respuesta ofrecida desde el Gobierno central.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, había solicitado la declaración de emergencia nacional y la creación de un mando único para coordinar los recursos necesarios. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha descartado esta posibilidad alegando que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios como causa para declarar una emergencia nacional.

Esta decisión ha provocado un profundo malestar entre parte de la población ceutí. Los vecinos consideran que la ciudad está soportando una presión extraordinaria y reclaman una mayor presencia del Estado, más medios para las fuerzas de seguridad y medidas inmediatas que permitan recuperar la normalidad.

Las imágenes muestran una ciudadanía cansada, preocupada y con la sensación de no estar recibiendo una respuesta proporcional a la magnitud de la situación. No se trata únicamente de un debate político: para muchos ceutíes es una realidad que afecta directamente a la seguridad, la convivencia y el funcionamiento cotidiano de una ciudad con recursos y territorio limitados.

Ceuta pide ser escuchada. El descontento que hoy se manifiesta en sus calles representa una llamada urgente al Gobierno central para que refuerce su actuación, coordine todos los recursos disponibles y ofrezca soluciones claras ante una crisis que la ciudad considera insostenible.