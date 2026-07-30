Las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en la ciudad apoyarán a la Guardia Civil, mientras Interior incrementa los efectivos policiales y los medios marítimos y aéreos

El Gobierno ha ordenado este jueves, 30 de julio de 2026, la movilización de unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil ante el fuerte aumento de las entradas irregulares desde Marruecos.

Las Fuerzas Armadas actuarán bajo la coordinación del Mando de Operaciones y prestarán apoyo a la Guardia Civil dentro de sus competencias y en aquellas tareas que resulten necesarias para preservar la seguridad en la ciudad autónoma. Por el momento, el Ejecutivo no ha detallado el número de militares movilizados ni las funciones concretas que asumirán.

La decisión se produce después de una jornada especialmente intensa en la frontera del Tarajal y en distintos puntos del litoral ceutí. Numerosas personas, en su mayoría jóvenes, han tratado de alcanzar territorio español a nado, bordeando los espigones fronterizos o accediendo por zonas próximas al paso terrestre.

Las estimaciones difundidas durante este jueves sitúan entre 1.500 y 2.000 el número de personas que han entrado o intentado entrar en Ceuta durante los últimos diez días. Las cifras continúan siendo provisionales debido a la rapidez con la que evoluciona la situación y a las dificultades para completar la identificación de todos los recién llegados.

Refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional

La movilización militar irá acompañada de un amplio refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El dispositivo detallado por el Ejecutivo se acercará a los 400 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre agentes ya desplegados, unidades trasladadas desde la península y personal especializado.

A los 60 miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad destinados de manera permanente a la vigilancia fronteriza se han sumado nuevos pelotones y agentes de Seguridad Ciudadana procedentes de unidades de Andalucía.

También está previsto incorporar dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, formados por ocho especialistas, para reforzar las labores de vigilancia, auxilio y rescate en el entorno marítimo.

La Policía Nacional, por su parte, aumentará la presencia de las unidades de Intervención Policial y de Prevención y Reacción. El despliegue previsto alcanzará los 200 agentes de la UIP y la UPR, además de especialistas de Extranjería encargados de apoyar las tareas de identificación y documentación.

Más vigilancia por mar y aire

El control del litoral será uno de los principales ejes del operativo. A las embarcaciones que ya utiliza el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta se incorporará el patrullero oceánico Duque de Ahumada, además de nuevos patrones, mecánicos, marineros y pilotos de drones.

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil también reforzará su capacidad con el despliegue de un helicóptero. Estos medios serán utilizados tanto para vigilar la costa como para localizar y auxiliar a personas que intenten completar la travesía marítima, una ruta que implica un elevado riesgo para la vida.

Los recursos de acogida, bajo una fuerte presión

La llegada continuada de personas ha desbordado los recursos disponibles en la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha descrito la situación como una emergencia humanitaria y social y ha solicitado una respuesta coordinada bajo un mando único.

Según los datos aportados por el Gobierno ceutí, el ritmo de llegadas se había situado en torno a las 300 personas diarias antes del episodio de este jueves. Los centros destinados a adultos y menores se encuentran saturados, mientras cientos de personas permanecen en el exterior a la espera de ser identificadas y atendidas.

Vivas solicitó la declaración de emergencia nacional. El Gobierno central ha rechazado activar el mecanismo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil al considerar que los flujos migratorios no están incluidos entre los riesgos contemplados por esa normativa.

Coordinación con Marruecos y oferta de Frontex

España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para frenar nuevas salidas y agilizar los procedimientos aplicables a quienes hayan accedido irregularmente a Ceuta. El Ministerio del Interior sostiene que las fuerzas de seguridad marroquíes están colaborando para impedir nuevos intentos de entrada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto desplazarse este viernes a la ciudad autónoma para reunirse con las autoridades locales y los responsables del dispositivo de seguridad.

La Comisión Europea también ha ofrecido a España apoyo operativo a través de Frontex. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha trasladado al Gobierno español la disponibilidad de la agencia europea para colaborar en el control de la situación. Esta oferta no implica, por ahora, que se haya aprobado o iniciado un despliegue de agentes europeos en Ceuta.

La prioridad inmediata del operativo será recuperar el control de la frontera, reforzar la seguridad ciudadana, atender a las personas que llegan y evitar nuevas situaciones de riesgo en el mar. Las autoridades mantienen abierta la coordinación con Marruecos y con las instituciones europeas mientras continúa la evaluación de una crisis cuya dimensión definitiva todavía no ha podido determinarse.