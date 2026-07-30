Fuentes del Gobierno ceutí aseguran que llevan varios días solicitando recursos y actuaciones extraordinarias y consideran insuficiente el comunicado conjunto difundido el lunes

El Gobierno de la Ciudad mantiene su petición de una respuesta inmediata por parte del Estado ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta. Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que la Administración local lleva varios días reclamando recursos, coordinación y medidas extraordinarias para atender la saturación de los dispositivos de acogida, especialmente los destinados a menores extranjeros no acompañados.

Estas mismas fuentes señalan que la Delegación del Gobierno se ha limitado, hasta el momento, al comunicado conjunto publicado el pasado lunes tras la reunión mantenida entre ambas administraciones. Desde la Ciudad consideran que aquel documento fue principalmente una “declaración de intenciones” y que todavía no se han concretado actuaciones suficientes para afrontar la emergencia.

La reclamación se ha vuelto a plantear este miércoles durante una comparecencia en la que han participado todos los grupos políticos con representación en la Asamblea. Según las fuentes consultadas, existe unanimidad entre las formaciones sobre la necesidad de exigir al Gobierno central una intervención urgente y una mayor implicación ante la presión que soportan los recursos locales.

Como respuesta, se ha comunicado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará este viernes a Ceuta. Sin embargo, por el momento no se han facilitado oficialmente detalles sobre la hora de llegada, la agenda prevista ni las reuniones que mantendrá durante su visita.

Desde el Gobierno de la Ciudad esperan que el desplazamiento del ministro sirva para anunciar medidas concretas y no quede únicamente en una visita institucional. Las mismas fuentes sostienen que la reacción del Estado está siendo distinta a la registrada durante la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando se produjo una movilización inmediata de recursos y responsables gubernamentales.

La Ciudad insiste en que la situación actual requiere una actuación coordinada de todas las administraciones, al considerar que los medios autonómicos son insuficientes para responder en solitario a una emergencia migratoria de estas dimensiones.