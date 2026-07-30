Ceuta vive este 30 de julio de 2026 una jornada de enorme tensión tras la entrada de miles de personas desde Marruecos, muchas de ellas a nado o a través de la zona fronteriza del Tarajal. La llegada masiva ha desbordado a las fuerzas de seguridad y ha saturado los recursos de acogida de una ciudad con una capacidad territorial muy limitada.

La inquietud también comienza a trasladarse a las calles. En el vídeo que acompaña a este artículo puede observarse a un grupo de ceutíes protestando ante la situación y profiriendo gritos como «invasores, hijos de puta». Unas expresiones ofensivas que muestran el grado de crispación alcanzado, pero que no deben confundirse con el sentir de toda la población.

Los vecinos tienen derecho a reclamar seguridad, medios y una respuesta inmediata de las administraciones. Sin embargo, la preocupación legítima no debería transformarse en odio contra quienes llegan. Ceuta necesita orden, control fronterizo y soluciones políticas eficaces, pero también serenidad para evitar que una crisis migratoria termine convirtiéndose en un enfrentamiento social.