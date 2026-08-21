El Gobierno de España ha sondeado a Felipe VI a través de un ministro sobre la oportunidad de realizar una llamada telefónica al rey de Marruecos, Mohamed VI, con el objetivo de abordar la crisis abierta en Ceuta. Según han confirmado fuentes del Ejecutivo y de la Casa Real, dicha conversación telefónica entre ambos monarcas no se ha producido de momento.

Desde la Casa Real se mantiene un seguimiento de la evolución de los acontecimientos que se iniciaron tras la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio. Las mismas fuentes señalan que la Jefatura del Estado se encuentra a la espera de ver cómo actúan las autoridades gubernamentales ante esta situación. En este sentido, en la Zarzuela se valora la oportunidad de efectuar la llamada e incluso de programar una visita oficial a la ciudad autónoma. Ambas iniciativas se llevarían a cabo cuando resulten útiles y razonables, y siempre bajo la condición de que lo solicite formalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un requerimiento que hasta la fecha no se ha producido.