La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato de la Policía Nacional Jupol han advertido de que los agentes desplegados en Ceuta se encuentran en una situación insostenible tras la reciente entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Ambas organizaciones han urgido al Ministerio del Interior a enviar refuerzos de plantilla de manera inmediata y a garantizar unas condiciones de estancia «dignas» para las fuerzas de seguridad desplazadas a la ciudad autónoma.

Según han denunciado las centrales sindicales, los efectivos destinados en la zona sufren jornadas maratónicas e ininterrumpidas que han llevado a la plantilla a un estado de agotamiento físico y mental extremo. A la sobrecarga de trabajo causada por la falta de personal se suman las deficiencias en las infraestructuras de descanso, ya que muchos agentes están siendo albergados en espacios masificados e inadecuados para garantizar un reposo operativo óptimo.

Por todo ello, CSIF y Jupol han calificado la gestión de «imprevisión intolerable» y han instado al Ejecutivo a dotar a los operativos de los medios materiales, humanos y logísticos adecuados para afrontar la presión migratoria en la frontera sur sin comprometer la seguridad ni los derechos laborales de los funcionarios.