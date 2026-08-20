La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido un total de 63.890 euros en efectivo no declarados a dos viajeros en el aeropuerto de Palma. El dinero, hallado tras una inspección del equipaje facturado, ha motivado una denuncia por presunta vulneración de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Actitud sospechosa tras un vuelo internacional

El operativo conjunto se desencadenó tras la llegada de dos ciudadanos españoles procedentes de República Dominicana (con escala previa en Madrid) al recinto aeroportuario de Son Sant Joan:

Maniobra de huida: Tras recoger sus maletas, los pasajeros emprendieron una salida acelerada para abandonar la terminal a la mayor brevedad.

Tras recoger sus maletas, los pasajeros emprendieron una salida acelerada para abandonar la terminal a la mayor brevedad. Interceptación: Ante su conducta sospechosa, funcionarios de Aduanas y agentes de la Guardia Civil los interceptaron antes de la salida.

Ante su conducta sospechosa, funcionarios de Aduanas y agentes de la Guardia Civil los interceptaron antes de la salida. Respuestas evasivas: Al ser interrogados, los viajeros aseguraron no llevar nada que declarar, mostrando una actitud nerviosa y evasiva que motivó su traslado a dependencias de Aduanas.

Hallazgo por rayos X y denuncia

El examen exhaustivo del equipaje permitió destapar los fondos ocultos entre las pertenencias de los sospechosos: