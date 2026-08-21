AEMET prevé 100% de lluvia en Bilbao y Barcelona para el viernes 21 de agosto de 2026; Palma y Las Palmas aparecen con 95% de probabilidad de precipitación. El día traerá contrastes térmicos: temperaturas altas en el sur y el interior y más nubosidad y precipitaciones en el litoral mediterráneo y el norte peninsular.

El boletín municipal ofrece valores concretos por capital (máximas/mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia) que permiten mapear áreas de riesgo: episodios húmedos localizados en la costa catalana, Baleares y el norte; estabilidad y calor en gran parte del interior y del sur, aunque con viento notable en puntos como Zaragoza.

Norte peninsular

Bilbao: 24°C / 16°C, cielo cubierto con lluvia, viento del O 10 km/h, probabilidad de lluvia 100%. Coruña, A: 22°C / 17°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del NO 15 km/h, probabilidad de lluvia 75% (AEMET).

Por intensidad y cobertura, Bilbao presenta el episodio más severo en el norte; Coruña registra lluvia más dispersa. Ajuste de planes en el exterior recomendado en ambas capitales.

Centro peninsular

Madrid: 30°C / 19°C, despejado, viento del O 10 km/h, probabilidad de lluvia 0%. Zaragoza: 31°C / 19°C, poco nuboso, viento del NO 30 km/h, probabilidad de lluvia 0%.

El interior se muestra estable y seco; en Zaragoza conviene considerar el viento, que aumentará la sensación térmica y puede afectar actividades al aire libre.

Sur peninsular

Ceuta: 27°C / 20°C, intervalos nubosos, viento del O 20 km/h, probabilidad de lluvia 30%. Sevilla: 33°C / 19°C, nuboso, viento del SO 15 km/h, probabilidad de lluvia 0% (AEMET).

En el sur predomina el tiempo seco; Ceuta registra nubosidad variable que puede dejar chubascos débiles en puntos concretos, mientras Sevilla mantiene calor y escasa incertidumbre pluviométrica.

Mediterráneo

Barcelona: 30°C / 24°C, muy nuboso con lluvia, viento del SE 15 km/h, probabilidad de lluvia 100%. València: 31°C / 25°C, intervalos nubosos, viento del E 20 km/h, probabilidad de lluvia 10%.

La diferencia entre ambas capitales ilustra la naturaleza localizada de los episodios: costa catalana con lluvias generalizadas; entorno valenciano con riesgo menor y más disperso.

Islas Baleares

Palma: 33°C / 24°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del NO 15 km/h, probabilidad de lluvia 95% (datos municipales recogidos por AEMET).

Palma figura entre las zonas con mayor opción de precipitación, aunque el carácter previsto es de precipitación débil.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 27°C / 24°C, cielo cubierto con lluvia escasa, viento del N 25 km/h, probabilidad de lluvia 95% (AEMET).

No se facilitan otras capitales canarias en el registro; en Las Palmas la combinación de viento y nubes puede limitar actividades en exteriores.

Recomendaciones

Si te desplazas por el litoral mediterráneo (especialmente Barcelona ) o por las islas con probabilidad alta, ten a mano protección frente a la lluvia ( 100% en Bilbao y Barcelona ; 95% en Palma y Las Palmas ).

) o por las islas con probabilidad alta, ten a mano protección frente a la lluvia ( en y ; en y ). En el centro peninsular ( Madrid , Zaragoza ) y en zonas del sur con baja probabilidad ( Sevilla ), el día es más favorable para actividades al aire libre; en Zaragoza, lleva precaución por el viento.

, ) y en zonas del sur con baja probabilidad ( ), el día es más favorable para actividades al aire libre; en Zaragoza, lleva precaución por el viento. Lleva protección solar y ajusta horarios según la máxima térmica: el rango previsto va de 22°C en Coruña a 33°C en Sevilla y Palma.

Para seguir la evolución del día consulte la información actualizada de AEMET.

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