El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en la madrugada de este viernes dos movimientos telúricos de magnitudes 2,2 y 2,4 en los municipios granadinos de Armilla y Ogíjares. Estos temblores se enmarcan en la secuencia sísmica que padece la provincia de Granada tras el terremoto principal de magnitud 5,0 localizado el pasado sábado en Alhendín.

La provincia de Granada continúa bajo un seguimiento científico exhaustivo debido a la actividad sísmica recurrente en el área metropolitana. Según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de su página web oficial, los instrumentos de medición han localizado el primero de los terremotos en el término municipal de Armilla a las 4:05 horas de la madrugada de este viernes. Este seísmo, que ha alcanzado una magnitud de 2,2, se ha producido a una profundidad fijada en 0,0 kilómetros.

Posteriormente, la red de vigilancia del organismo público ha registrado un segundo temblor con epicentro en la localidad adyacente de Ogíjares, el cual ha presentado una magnitud de 2,4. Ambos eventos representan nuevos episodios de la serie de seísmos que se suceden en la comarca granadina desde el pasado sábado. En aquella jornada, a las 1:04 horas de la madrugada, un terremoto de magnitud 5,0 con epicentro en el municipio de Alhendín desencadenó el actual episodio de inestabilidad tectónica en el territorio provincial.