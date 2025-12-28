El 1 de noviembre de 2025, Egipto inauguró el Gran Museo Egipcio (GEM), situado a solo dos kilómetros de las majestuosas Pirámides de Guiza. Este museo, que promete ser uno de los mayores atractivos turísticos del país, se presenta como un colossal espacio dedicado a la rica civilización del Antiguo Egipto, ocupando un vasto terreno de 500.000 metros cuadrados, de los que 192.000 están concebidos para exhibiciones.

La historia de este ambicioso proyecto se remonta a febrero de 2002, cuando se colocó la primera piedra. Sin embargo, la construcción a cargo de la firma irlandesa Heneghan Peng Architects no comenzó hasta 2006. A lo largo de los años, el trabajo sufrió parones debido a la inestabilidad política que siguió a la Primavera Árabe. Afortunadamente, las obras se reanudaron en 2014 y culminaron en 2025, listos para recibir a un público estimado en cinco millones de visitantes anualmente.

El GEM alberga asombrosos 100.000 artefactos que abarcan milenios de historia. Destacan 20.000 objetos que se exhiben por primera vez, entre los cuales se encuentran más de 5.000 piezas del famoso ajuar funerario del faraón Tutankamón. La inversión para este proyecto monumental ascendió a aproximadamente 1.200 millones de dólares, con financiamiento principal de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Egipto, cuna de una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas, ha sido un destino turístico popular a lo largo de los años. Sin embargo, el sector ha enfrentado altibajos debido a eventos globales y crisis internas. En 2010, el país alcanzó su máxima afluencia turística, con más de 14 millones de visitantes, justo antes de la revolución en 2011. También sufrió un impacto significativo durante la pandemia de Covid-19 en 2020, con cifras de visitantes que se recuperaron hasta alcanzar casi 16 millones en 2024.

El Gran Museo se erige como una gran esperanza para revitalizar el turismo en Egipto. Desde su apertura, ha atraído la atención tanto de turistas extranjeros como locales. Guías turísticos como Sayed Diab comentan sobre el aumento en el interés por el GEM y la significativa recuperación del número de visitantes.

Diab observa que el museo ha logrado cumplir su propósito de atraer turistas, llegando en algunos días a cerrar sus puertas al alcanzar el máximo aforo. Durante las primeras semanas, el museo recibió una media de 19.000 visitantes al día. La apertura del GEM forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno egipcio por revitalizar el sector, incluyendo la promoción de monumentos que abarcan desde la época faraónica hasta la cristiana e islámica.

La gestión del turismo no solo se limita a la historia antigua, sino que también incluye el atractivo de estaciones costeras populares, como Hurgada y Sharm el-Sheij. La ambición es llegar a atraer 30 millones de turistas anuales en los próximos años.

Además de los turistas internacionales, Diab destaca un incremento en las visitas de los egipcios, incluidos muchos grupos escolares y universitarios. Este cambio, según él, refleja un renovado interés en las raíces culturales del país, gracias a los esfuerzos estatales y a la difusión a través de redes sociales.

En lo que respecta a la financiación del museo, Japón ha jugado un papel preponderante, contribuyendo con el 60% de los costos de construcción. Este apoyo no solo representa un vínculo sólido entre Japón y Egipto, sino que también se espera que la presencia de hoteles y zonas comerciales alrededor del museo genere beneficios económicos mutuos.

Por último, Diab enfatiza que el Gran Museo Egipcio es una visita obligada para aquellos interesados en la rica historia del país. El museo no solo ofrece una colección impresionante, sino que también permite a los visitantes conocer un legado que abarca miles de años, asegurando que quienes lo visiten salgan maravillados por la profundidad de la cultura egipcia.