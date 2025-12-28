El Partido Popular despide 2025 consolidando una estrategia de oposición total. El año político para Alberto Núñez Feijóo ha estado definido por un endurecimiento progresivo de su discurso, aprovechando la acumulación de frentes judiciales y escándalos éticos que han cercado al Gobierno de Pedro Sánchez. Con la mirada puesta en un 2026 electoral, los populares buscan transformar el desgaste del Ejecutivo en una mayoría sólida.

La «artillería» contra Moncloa: De las saunas a la SEPI

El discurso del PP ha subido de decibelios a medida que aparecían nuevas informaciones. La estrategia de Génova se ha centrado en tres ejes de presión:

• Entorno presidencial: Los populares han mantenido el foco en las investigaciones que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. Incluso han rescatado capítulos de 2017, cuestionando la financiación de las primarias del PSOE y señalando los negocios familiares del suegro del presidente como origen de fondos para su carrera interna.

• La «Trama Montero»: En la recta final del año, el PP ha bautizado así al caso que afecta a la SEPI (el brazo inversor del Estado). Los vínculos entre el exvicepresidente del organismo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han convertido en la nueva diana de Feijóo.

• Caso Koldo y Fiscal General: La comisión de investigación en el Senado y la condena al anterior Fiscal General, Álvaro García Ortiz, han servido al PP para denunciar una supuesta campaña orquestada desde Moncloa contra Isabel Díaz Ayuso y el propio partido.

El «Me Too» socialista y el desgaste ético

A la trama de presunta corrupción económica se ha sumado este año un componente social y ético: las denuncias de acoso sexual que han salpicado a figuras del espectro socialista. El PP ha capitalizado este «Me Too» para cuestionar la coherencia del discurso feminista del Gobierno de coalición, utilizándolo como un elemento más de erosión institucional.

La alternativa: El plan de Feijóo para gobernar

Más allá de la crítica, el PP ha dedicado 2025 a perfilar su programa de gobierno. Feijóo ha presentado tres planes estratégicos que marcan sus prioridades ante un posible adelanto de las elecciones generales:

1. Vivienda: Propuestas centradas en aumentar la oferta y proteger a los propietarios frente a la ocupación.

2. Inmigración: Una agenda marcada por el control de fronteras y la vinculación de la política migratoria con la capacidad de acogida.

3. Autónomos: Medidas de alivio fiscal y reducción de burocracia para el tejido emprendedor.

Horizonte 2026: Un nuevo ciclo electoral

Con la victoria en Extremadura como precedente, los populares encaran el próximo año con optimismo. El calendario electoral de 2026 llevará las urnas a Aragón, Castilla y León y Andalucía, plazas donde el PP aspira a ratificar su hegemonía y utilizar los resultados como un plebiscito contra Pedro Sánchez.